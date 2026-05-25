Sự thật ít ai nói về smartphone cao cấp

(PLO)- Khi mua điện thoại mới, nhiều người thường có xu hướng chọn phiên bản cao cấp vì cho rằng thiết bị đắt tiền sẽ mang lại trải nghiệm tốt nhất.

Từ camera mạnh hơn, cấu hình cao hơn đến những tính năng riêng, các mẫu flagship luôn được định vị là lựa chọn toàn diện nhất. Tuy nhiên, khoảng cách giữa điện thoại cao cấp và các dòng máy phổ thông hiện nay đã không còn lớn như trước.

Vài năm trước, muốn có camera tốt, màn hình đẹp hoặc hiệu năng mạnh, người dùng gần như chỉ có cách chọn mua các thiết bị cao cấp. Tuy nhiên, hiện nay những tính năng từng chỉ xuất hiện trên dòng cao cấp đã được đưa xuống những phân khúc thấp hơn.

Thay đổi lớn nhất nằm ở phần mềm. Các hãng hiện triển khai cùng hệ điều hành, giao diện và nhiều tính năng AI trên nhiều dòng sản phẩm khác nhau. Điều này đồng nghĩa người dùng không nhất thiết phải mua mẫu đắt tiền nhất để tiếp cận những tính năng mới.

Đơn cử như Samsung, Galaxy S26 Ultra sở hữu màn hình lớn hơn, hỗ trợ bút S Pen, hệ thống camera tốt hơn cùng viên pin dung lượng cao hơn so với Galaxy S26 tiêu chuẩn. Mặc dù vậy, phiên bản cơ bản vẫn đáp ứng tốt hầu hết các nhu cầu hiện nay, từ chụp ảnh, giải trí đến công việc hằng ngày, đồng thời mang lại trải nghiệm phần mềm gần như tương đồng.

Các hãng hiện đã mang nhiều tính năng trên các dòng smartphone cao cấp xuống phân khúc tầm trung. Ảnh: TIỂU MINH

Apple cũng cho thấy xu hướng tương tự. iPhone 17 Pro vượt trội hơn ở hiệu năng, độ bền, thời lượng pin và khả năng zoom quang học. Tuy nhiên, iPhone 17 vẫn đủ sức đáp ứng phần lớn nhu cầu sử dụng của đa số người dùng, đồng thời hỗ trợ các tính năng AI mới và những công cụ chụp ảnh phổ biến.

Ở phía Google, các mẫu máy có giá dễ tiếp cận hơn như Pixel 10a vẫn có thể chạy các tính năng AI, xử lý tốt tác vụ hằng ngày và cho chất lượng ảnh ở mức tốt.

Những thông số trên điện thoại cao cấp đôi khi tạo cảm giác chênh lệch rất lớn. Tuy nhiên, khác biệt khi sử dụng thực tế lại không phải lúc nào cũng rõ ràng.

Nếu nhu cầu chủ yếu là lướt web, xem video, nhắn tin, chụp ảnh, dùng mạng xã hội hoặc chơi game thông thường, nhiều mẫu điện thoại tầm trung hiện nay đã đáp ứng khá đầy đủ.

Điều đó không có nghĩa smartphone cao cấp mất đi giá trị. Những người thường xuyên chơi game nặng, quay video chuyên nghiệp hoặc làm nội dung vẫn có thể tận dụng tốt sức mạnh phần cứng và hệ thống camera cao cấp.

Với phần lớn người dùng, việc chọn điện thoại phù hợp với nhu cầu thực tế sẽ quan trọng hơn việc chạy theo cấu hình, hoặc các tính năng cao cấp nhưng ít được sử dụng.

