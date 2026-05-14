Mặt trái của tai nghe AirPods

(PLO)- AirPods là phụ kiện quen thuộc với người dùng iPhone, nhưng thiết kế nhỏ và khó tháo lắp khiến việc thay pin, sửa chữa phức tạp hơn nhiều so với các thiết bị khác.

AirPods được ưa chuộng vì nhỏ gọn, kết nối nhanh và phù hợp với nhiều nhu cầu hằng ngày như nghe nhạc, gọi điện, học online hoặc họp trực tuyến. Chỉ cần mở hộp sạc, tai nghe gần như sẵn sàng kết nối với iPhone, iPad hoặc Mac. Chính sự tiện lợi này đã giúp AirPods trở thành một trong những phụ kiện phổ biến nhất của Apple.

Tuy nhiên, sau vài năm sử dụng, vấn đề thường gặp nhất không nằm ở chất lượng âm thanh mà là pin. Giống như điện thoại hay laptop, pin lithium-ion bên trong AirPods sẽ giảm dung lượng theo thời gian. Khi pin yếu dần, thời gian nghe nhạc, đàm thoại hoặc chống ồn sẽ ngắn hơn trước, dù tai nghe vẫn còn hoạt động.

Với iPhone hoặc MacBook, người dùng có thể thay pin để kéo dài thời gian sử dụng. Còn với AirPods, việc này khó hơn nhiều vì tai nghe có kích thước rất nhỏ, các linh kiện được bố trí chặt bên trong và không được thiết kế để người dùng tự tháo lắp. Vì vậy, khi pin xuống cấp, nhiều người thường chọn mua tai nghe mới thay vì thay thế.

AirPods có thiết kế nhỏ gọn, do đó rất khó thay thế, sửa chữa khi gặp sự cố. Ảnh: Pexels

Theo BGR, đây là lý do AirPods thường bị nhắc đến trong câu chuyện rác thải điện tử. Một chiếc tai nghe hỏng có thể không đáng kể, nhưng khi số lượng bán ra lớn, việc nhiều sản phẩm bị thay mới sau vài năm sẽ tạo ra áp lực lên môi trường.

Apple đã cố gắng giảm tác động này bằng cách tăng tỉ lệ vật liệu tái chế. Với AirPods Pro 3, Apple cho biết tai nghe sử dụng 40% thành phần tái chế, hộp sạc MagSafe dùng 65% nhựa tái chế, còn pin sử dụng 100% cobalt tái chế và 95% lithium tái chế. Đây là thay đổi đáng ghi nhận, nhất là trong bối cảnh các hãng công nghệ ngày càng chịu nhiều sức ép về phát thải và rác thải điện tử.

Mặc dù vậy, vật liệu tái chế chỉ giải quyết một phần vấn đề. Nếu sản phẩm vẫn khó sửa, người dùng vẫn phải thay mới khi pin yếu, vòng đời thiết bị sẽ khó kéo dài.

Lưu ý, người dùng không nên vứt AirPods chung với rác thải sinh hoạt bởi bên trong thiết bị còn có pin, mạch điện tử... chúng cần được thu gom, xử lý đúng cách.

Để có thể kéo dài thời gian sử dụng, người dùng nên tránh để hộp sạc ở nơi quá nóng và không để tai nghe cạn pin quá lâu. Khi thiết bị không còn sử dụng được, bạn nên mang AirPods đến các điểm thu hồi hoặc chương trình tái chế, thay vì vứt chung với rác sinh hoạt.

AirPods cho thấy một vấn đề quen thuộc của các thiết bị công nghệ hiện nay. Sản phẩm càng nhỏ, càng liền mạch và càng dễ dùng thì việc sửa chữa càng khó.

