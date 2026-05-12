Bất ngờ với 5 công nghệ từ thập niên 1980 vẫn được dùng đến hôm nay

(PLO)- Từ giao diện máy tính, điện thoại di động, ảnh GIF đến máy chơi game cầm tay và in 3D, nhiều phát minh từ thập niên 1980 vẫn hiện diện trong đời sống hiện nay.

Nhắc đến thập niên 1980, nhiều người thường nghĩ đến băng cassette, máy chơi game đời đầu hoặc những chiếc điện thoại to như cục gạch. Tuy nhiên, không ít công nghệ ra đời hoặc được phổ biến trong giai đoạn này vẫn còn ảnh hưởng trực tiếp đến cách chúng ta sử dụng các thiết bị công nghệ hôm nay.

Giao diện đồ họa giúp người dùng dễ sử dụng hơn

Máy tính cá nhân không phải đến thập niên 1980 mới xuất hiện, nhưng đây là giai đoạn chúng bắt đầu trở nên thân thiện hơn với người dùng phổ thông. Trước đó, việc sử dụng máy tính chủ yếu dựa vào dòng lệnh, khá khó tiếp cận với người không có nền tảng kỹ thuật.

Sự thay đổi lớn nằm ở giao diện đồ họa, nơi người dùng có thể bấm vào biểu tượng, thư mục và cửa sổ thay vì phải nhớ lệnh. Apple Lisa ra mắt năm 1983, Macintosh xuất hiện năm 1984, sau đó Windows 1 được giới thiệu năm 1985.

Giao diện đồ họa giúp người dùng dễ sử dụng hơn. Ảnh: Pexels

In 3D đã bắt đầu từ rất sớm

Nhiều người nghĩ in 3D là công nghệ mới của những năm gần đây, nhưng ý tưởng này đã có từ đầu thập niên 1980. Năm 1980, đơn xin cấp bằng sáng chế đầu tiên cho in 3D được nộp. Đến năm 1983, kỹ sư Charles Hull giới thiệu máy stereolithography đầu tiên, tiền thân của máy in 3D ngày nay. Ông nhận bằng sáng chế cho quy trình in 3D vào năm 1986.

Hiện tại, in 3D được dùng trong thiết kế sản phẩm, y tế, giáo dục, sản xuất linh kiện và cả người dùng cá nhân. Công nghệ này chưa phổ biến như máy in giấy, nhưng đã rẻ hơn và dễ tiếp cận hơn trước rất nhiều.

In 3D đã xuất hiện từ thập niên những năm 1980. Ảnh: Pexels

Máy chơi game cầm tay bùng nổ

Ngày nay, người dùng có thể chơi game trên điện thoại ở bất cứ đâu. Trước đó, ý tưởng mang trò chơi theo bên mình trở nên phổ biến mạnh từ năm 1989, khi Nintendo ra mắt Game Boy.

Game Boy không phải thiết bị chơi game cầm tay đầu tiên, nhưng điểm khác biệt là máy dùng băng game có thể thay đổi. Người chơi không bị giới hạn trong một trò cố định, mà có thể mua thêm băng mới. Chỉ vài tuần sau khi bán tại Mỹ, Game Boy đã đạt một triệu máy, cho thấy nhu cầu chơi game di động lớn đến mức nào.

GIF ra đời vì nhu cầu gửi ảnh nhẹ hơn

Ảnh GIF ngày nay gắn liền với meme, tin nhắn và mạng xã hội. Nhưng khi ra đời năm 1987, GIF không được tạo ra để gây tiếng cười. CompuServe khi đó cần một định dạng giúp nén ảnh màu để gửi qua mạng dễ hơn, trong bối cảnh Internet chưa phổ biến như hiện nay.

Nhà khoa học máy tính Stephen Wilhite đã phát triển GIF, viết tắt của Graphics Interchange Format. Ban đầu, định dạng này giúp giảm dung lượng ảnh mà vẫn giữ màu sắc. Sau đó, khả năng ghép nhiều khung hình đã mở đường cho ảnh động GIF mà người dùng vẫn gửi hằng ngày.

Điện thoại di động thương mại xuất hiện

Cuộc gọi di động thử nghiệm đầu tiên được Motorola thực hiện từ năm 1973, nhưng phải đến năm 1983, điện thoại di động thương mại mới ra đời với Motorola DynaTAC. Thiết bị này rất lớn, nặng và thô so với smartphone hiện nay, nhưng vào thời điểm đó, việc có thể gọi điện mà không cần dây cố định là một thay đổi đáng kể.

Từ DynaTAC đến smartphone ngày nay là một chặng đường dài, nhưng ý tưởng cốt lõi vẫn giống nhau, đưa việc liên lạc ra khỏi bàn làm việc và đặt nó vào tay người dùng.

Nhìn lại, nhiều công nghệ tưởng như rất hiện đại thật ra đã có nền móng từ thập niên 1980. Chúng thay đổi hình dáng, mạnh hơn và dễ dùng hơn, nhưng ảnh hưởng của giai đoạn này vẫn còn hiện diện trong những thiết bị chúng ta sử dụng mỗi ngày.

