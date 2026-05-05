Mỏi mắt vì điện thoại, hãy thử ngay quy tắc 20-20-20

(PLO)- Cứ 20 phút nhìn màn hình, người dùng nên nhìn ra xa khoảng 6 m trong 20 giây. Cách này có thể giúp mắt nghỉ tạm thời, nhưng không phải là giải pháp duy nhất để giảm mỏi mắt.

Điện thoại, máy tính và TV gần như xuất hiện xuyên suốt cả ngày trong sinh hoạt, làm việc cho đến giải trí. Do đó, rất nhiều người thường xuyên gặp tình trạng mỏi mắt, khô mắt, nhìn mờ hoặc nhạy cảm với ánh sáng, đặc biệt là khi nhìn màn hình các thiết bị điện tử liên tục từ 2 tiếng trở lên.

Quy tắc 20-20-20 là một trong những cách thường được các chuyên gia mắt khuyến nghị để giảm mỏi mắt khi dùng thiết bị điện tử.

Mỏi mắt là tình trạng thường xuyên xảy ra khi sử dụng các thiết bị điện tử liên tục. Ảnh: Pexels

Cách thực hiện khá đơn giản: Sau mỗi 20 phút nhìn màn hình, bạn hãy nhìn vào một vật ở khoảng cách khoảng 6 m, trong 20 giây. Khi nhìn gần quá lâu, cơ mắt phải liên tục điều tiết để giữ hình ảnh rõ nét. Việc nhìn ra xa giúp cơ mắt có thời gian thư giãn.

Tuy nhiên, quy tắc này không phải “thuốc đặc trị” cho mọi trường hợp mỏi mắt. Một nghiên cứu trên 30 người trẻ cho thấy các khoảng nghỉ 20 giây sau mỗi 5, 10 hoặc 20 phút không giúp giảm rõ rệt triệu chứng mỏi mắt khi họ đọc nội dung trên máy tính bảng trong 40 phút.

Một nghiên cứu khác lại ghi nhận quy tắc 20-20-20 có thể giảm khô mắt và mỏi mắt nếu người dùng được nhắc nghỉ đều đặn trong hai tuần, nhưng hiệu quả biến mất sau khi ngưng nhắc nhở.

Quy tắc 20-20-20 chỉ là một trong nhiều giải pháp để giảm mỏi mắt. Ảnh: Pexels

Điều này cho thấy việc cho mắt nghỉ ngơi là cần thiết, nhưng người dùng không nên chỉ trông chờ vào một quy tắc cố định. Để giảm mỏi mắt lâu dài, nên đặt màn hình cách mắt khoảng 50-70 cm, để mép trên màn hình thấp hơn tầm mắt một chút, giảm độ sáng khi dùng trong phòng tối và hạn chế ánh sáng chói.

Người dùng cũng nên chớp mắt thường xuyên hơn, vì khi tập trung vào màn hình, tần suất chớp mắt thường giảm, khiến mắt dễ khô và rát. Nếu mắt khô nhiều, có thể dùng nước mắt nhân tạo và nghỉ vài phút trước khi tiếp tục làm việc.

Nói ngắn gọn, quy tắc 20-20-20 vẫn hữu ích vì dễ nhớ và dễ làm. Nhưng để mắt đỡ mỏi thật sự, bạn cần kết hợp thêm cách ngồi, khoảng cách màn hình, ánh sáng phù hợp và thói quen cho mắt nghỉ ngơi, thư giãn đều đặn.

