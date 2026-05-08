5 tính năng AI chỉnh sửa ảnh miễn phí bạn nên biết

(PLO)- Người dùng không cần biết quá nhiều về thiết kế vẫn có thể xóa vật thể, mở rộng khung hình, tăng độ nét hoặc đổi nền ảnh chỉ với vài thao tác nhờ các tính năng AI miễn phí.

Chỉnh sửa hình ảnh đơn giản hơn bằng AI.

Nhu cầu chỉnh sửa hình ảnh đẹp để đăng lên mạng xã hội, bán hàng online hoặc làm nội dung quảng cáo đang tăng nhanh. Trước đây, những việc như xóa vật thể dư thừa trong ảnh, kéo rộng phông nền hay nâng chất lượng thường cần phần mềm chuyên nghiệp và mất khá nhiều thời gian. Tuy nhiên hiện nay các công cụ AI đã giúp quá trình này đơn giản hơn đáng kể.

Adobe Firefly là một phần mềm khá quen thuộc, cung cấp các công cụ AI miễn phí, cho phép người dùng tải ảnh lên và xử lý từng bước theo nhu cầu. Thay vì phải mò trong nhiều menu phức tạp, Firefly đưa ra các thao tác nhanh cho từng việc cụ thể, phù hợp cả với người làm nội dung, người bán hàng lẫn người dùng phổ thông.

Xóa các vật thể, đối tượng dư thừa chỉ với một cú chạm.

Đơn cử như Generative Remove, cho phép bạn xóa vật thể không mong muốn trong ảnh. Người dùng chỉ cần tô lên phần muốn xóa, sau đó AI sẽ tự lấp vùng trống bằng nền phù hợp với ánh sáng, màu sắc và chi tiết xung quanh. Cách này hữu ích khi ảnh bị vướng dây điện, biển hiệu, đồ vật thừa hoặc người đi ngang qua khung hình.

Firefly cũng có công cụ Generative Expand để mở rộng ảnh ra ngoài khung ban đầu. Tính năng này phù hợp khi cần đổi ảnh vuông thành ảnh ngang cho banner hoặc ảnh dọc cho story. AI sẽ tạo thêm phần nền mới sao cho khớp với ảnh gốc, thay vì chỉ kéo giãn khiến ảnh bị méo hoặc vỡ.

Mở rộng khung hình bằng Adobe Firefly.

Với những ảnh cũ, ảnh tải từ nguồn có độ phân giải thấp hoặc ảnh do khách hàng gửi, công cụ nâng cấp chất lượng ảnh có thể phóng lớn lên 2x hoặc 4x mà vẫn giữ chi tiết tốt hơn cách phóng to thông thường. AI sẽ tái tạo phần chi tiết bị thiếu, giúp ảnh rõ hơn để dùng lại cho bài đăng, tài liệu quảng bá hoặc in ấn ở mức cơ bản.

Một tính năng khác là xóa người trong ảnh. Về cách hoạt động, công cụ này cũng dựa trên Generative Remove, nhưng được tối ưu cho trường hợp nền có người lạ hoặc nhân vật không mong muốn. Đây là thao tác thường gặp với ảnh du lịch, ảnh sự kiện hoặc ảnh sản phẩm chụp ở nơi đông người.

Cuối cùng là công cụ tạo và thay nền bằng AI. Firefly có thể nhận diện chủ thể, tách khỏi nền cũ và thay bằng bối cảnh mới theo mô tả của người dùng, chẳng hạn phông nền studio, ngoài trời hoặc không gian tối giản. Với người bán hàng online, đây là cách tiết kiệm thời gian hơn so với việc phải chụp lại sản phẩm trong nhiều bối cảnh khác nhau.

Lưu ý, các công cụ này không thay thế hoàn toàn kỹ năng thiết kế, nhưng giúp rút ngắn nhiều thao tác lặp lại. Với người dùng bình thường, chỉ cần biết mình muốn chỉnh gì trong ảnh là đã có thể bắt đầu thử, thay vì phải học phần mềm chỉnh sửa từ đầu.

Hé lộ nhóm người sử dụng AI nhiều nhất (PLO)- Gen Z hiện là nhóm sử dụng Google Tìm kiếm nhiều nhất, đặc biệt là người dùng từ 18 đến 24 tuổi.

Khát vọng vươn tầm siêu đô thị AI của châu ÁLongform (PLO)- Nhìn về năm 2050, TP.HCM hướng tới trở thành một siêu đô thị thông minh, vận hành dựa trên dữ liệu và AI, gắn kết hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, tiến bộ xã hội và bảo vệ môi trường.