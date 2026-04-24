Hé lộ nhóm người sử dụng AI nhiều nhất

(PLO)- Gen Z hiện là nhóm sử dụng Google Tìm kiếm nhiều nhất, đặc biệt là người dùng từ 18 đến 24 tuổi.

Theo Google, sự thay đổi này đến từ cách người trẻ tìm thông tin. Họ không chỉ gõ vài từ khóa rồi đọc kết quả, mà thường đặt câu hỏi dài hơn, tìm nhiều lượt hơn và dùng Tìm kiếm để học tập, mua sắm, lên kế hoạch hoặc kiểm chứng những nội dung đang lan truyền trên mạng xã hội.

AI đang làm thay đổi cách Google Tìm kiếm vận hành. Với các tính năng như AI Mode và Search Live, người dùng có thể hỏi bằng văn bản, giọng nói hoặc hình ảnh, sau đó tiếp tục đặt thêm câu hỏi để đào sâu vấn đề. Google cho biết Tìm kiếm hiện được hỗ trợ bởi mô hình Gemini 3.1, giúp hệ thống hiểu tốt hơn những câu hỏi phức tạp và có nhiều ngữ cảnh.

Gen Z là nhóm sử dụng AI nhiều nhất. Ảnh minh họa: Gemini

Tại Việt Nam, báo cáo The State of Consumer AI in Vietnam 2025 của Decision Lab cho thấy nhóm 18 đến 24 tuổi dẫn đầu về tỷ lệ sử dụng Google Tìm kiếm, đạt 86%, trong đó 40% sử dụng hằng ngày.

Mạng xã hội có thể là nơi người trẻ bắt gặp một xu hướng mới, nhưng Google Tìm kiếm thường là nơi họ quay lại để kiểm tra thông tin. Trước khi mua hàng hoặc chọn một dịch vụ, Gen Z có xu hướng xem đánh giá trên Google Maps, tra cứu thương hiệu, đọc phản hồi của người dùng và so sánh giá để tránh quyết định theo cảm tính.

Google cũng cho biết các câu trả lời có AI hỗ trợ sẽ đi kèm nguồn tham khảo, giúp người dùng kiểm chứng lại thông tin khi cần.

Ngoài học tập và mua sắm, Tìm kiếm còn phản ánh nhanh những chủ đề được giới trẻ quan tâm. Tại Việt Nam, trào lưu “Học đến khi tan đá” từng khiến lượt tìm kiếm tăng 100%, cho thấy khi một hiện tượng lan truyền trên mạng, Google vẫn là nơi nhiều người tìm đến để hiểu rõ nguồn gốc và ý nghĩa của nó.

