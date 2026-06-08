Xe điện Tesla vượt mặt nhiều hãng xe sang về tuổi thọ

(PLO)- Theo một nghiên cứu mới của iSeeCars Tesla lọt top thương hiệu ô tô bền bỉ nhất.

Dù đối mặt với nhiều hoài nghi về tuổi thọ pin, Tesla vừa gây bất ngờ khi vượt qua hàng loạt thương hiệu xe xăng truyền thống trong bảng xếp hạng về độ bền.

Tesla đứng ở vị trí thứ sáu khi đạt 4,6% khả năng chạm mốc này, ngang hàng với GMC. Ảnh: carscoops.



Khi nói đến những thương hiệu ô tô có khả năng chạy tới 250.000 dặm (khoảng 402.000 km), nhiều người sẽ nghĩ ngay đến Toyota, Lexus, Honda hay Acura. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới đây cho thấy Tesla cũng sở hữu độ bền đáng kinh ngạc, xóa tan những lo ngại về tuổi thọ pin xe điện.

Theo nghiên cứu của iSeeCars từ hơn 174 triệu xe, Toyota vững vàng dẫn đầu với 17,8% khả năng đạt mốc 250.000 dặm. Lexus đứng thứ hai với 12,8%, trong khi Honda và Acura giúp các thương hiệu Nhật Bản chiếm trọn nhóm dẫn đầu. Đây là bốn nhà sản xuất duy nhất vượt trội so với mức trung bình toàn ngành là 4,8%.

Đáng chú ý, Tesla đứng ở vị trí thứ sáu khi đạt 4,6% khả năng chạm mốc này, ngang hàng với GMC. Kết quả này giúp hãng xe điện Mỹ vượt qua nhiều thương hiệu nổi tiếng như Cadillac, Mazda, Subaru, Volvo, Mercedes, BMW và Porsche.

Thực tế, xe điện có lợi thế lớn khi loại bỏ được hàng loạt bộ phận dễ hao mòn của xe xăng. Dòng xe này không có động cơ đốt trong, không cần thay dầu, không có xích cam hay kim phun nhiên liệu. Nhờ ít bộ phận chuyển động hơn, xe điện hiện đại hoàn toàn có thể đạt được quãng đường di chuyển rất dài.

Tại phân khúc xe phổ thông, Toyota thể hiện sự thống trị với điểm số cao gấp ba lần mức trung bình. Trong khi đó, ở nhóm xe sang, Lexus dẫn đầu toàn diện, theo sau là Acura. Tesla cùng Cadillac và Lincoln là những cái tên hiếm hoi vượt qua mức trung bình phân khúc.

Ngược lại, ở cuối bảng xếp hạng, Land Rover chỉ có 0,1% xác suất đạt mốc 250.000 dặm. Các thương hiệu hạng sang khác như Jaguar, Maserati, BMW, Audi và Porsche cũng có kết quả không mấy khả quan.

Cuộc đua xe điện Trung Quốc và Tesla (PLO)- Tập đoàn Geely, hãng sản xuất ô tô lớn thứ hai Trung Quốc, đang nhắm đến thị trường Canada để mở rộng sự hiện diện bên cạnh các thương hiệu Volvo và Polestar.

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