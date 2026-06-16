VinaPhone tặng điểm thưởng và data cho khách hàng gắn bó lâu năm

(PLO)- Nhân dịp kỷ niệm 30 năm hoạt động, VinaPhone triển khai chương trình tri ân dành cho khách hàng đang sử dụng dịch vụ trên toàn quốc với nhiều ưu đãi về điểm thưởng, dung lượng data và quà tặng số.

Theo chương trình, khách hàng sẽ nhận 1.000 điểm VinaPhone Plus cùng 1 GB data tốc độ cao cho mỗi năm sử dụng dịch vụ di động liên tục. Điều này đồng nghĩa những thuê bao gắn bó với VinaPhone từ những ngày đầu có thể nhận tối đa 30.000 điểm và 30 GB data.

Bên cạnh ưu đãi dành cho khách hàng lâu năm, VinaPhone cũng tổ chức chương trình “Vòng quay tri ân 30 năm” trên ứng dụng My VNPT từ ngày 15-6 đến 13-8-2026. Người dùng có cơ hội nhận nhiều phần quà như điểm thưởng, data, voucher dịch vụ và một số quyền lợi trải nghiệm khác.

Một điểm mới trong đợt tri ân lần này là việc ứng dụng công nghệ AI trên My VNPT. Khách hàng có thể tạo thiệp cá nhân hóa thể hiện thời gian gắn bó với nhà mạng và các ưu đãi đã nhận trong quá trình sử dụng dịch vụ.

VinaPhone cũng giới thiệu danh hiệu Vina30 dành cho nhóm khách hàng sử dụng dịch vụ từ 25 năm trở lên. Theo nhà mạng, những khách hàng thuộc nhóm này sẽ được hưởng thêm một số quyền lợi ưu tiên liên quan đến chăm sóc khách hàng và trải nghiệm dịch vụ.

Các chương trình khách hàng thân thiết đang trở thành hướng đi được nhiều nhà mạng và doanh nghiệp dịch vụ lựa chọn nhằm giữ chân người dùng lâu năm. Trong bối cảnh thị trường viễn thông ngày càng cạnh tranh, các ưu đãi không còn dừng ở khuyến mại cước hay data mà được mở rộng sang trải nghiệm, dịch vụ và những quyền lợi cá nhân hóa hơn cho từng nhóm khách hàng.

VinaPhone khuyến nghị khách hàng khẩn trương xác thực thuê bao trước ngày 15-6 (PLO)-Chỉ còn 3 ngày trước thời hạn 15-6-2026, vẫn còn gần 3 triệu thuê bao VinaPhone chưa hoàn tất xác thực thông tin thuê bao theo quy định. Nhà mạng đang tăng cường nhiều giải pháp hỗ trợ và khuyến nghị khách hàng chủ động thực hiện sớm để tránh bị gián đoạn dịch vụ.