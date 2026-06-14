Nỗi lo lớn nhất của nhiều người giờ không còn là virus

(PLO)- Các doanh nghiệp Việt Nam đang có xu hướng đầu tư mạnh hơn cho an ninh mạng, đặc biệt là những giải pháp giúp phát hiện sớm và dự báo nguy cơ tấn công trước khi sự cố xảy ra.

Đây là nhận định được Kaspersky đưa ra trong báo cáo kết quả kinh doanh mới công bố. Theo hãng, nhu cầu đối với các giải pháp an ninh mạng chuyên sâu tại Việt Nam tiếp tục tăng mạnh trong năm 2025, phản ánh sự thay đổi trong cách doanh nghiệp ứng phó với các mối đe dọa trên không gian mạng.

Kaspersky cho biết mỗi ngày công ty phát hiện trung bình khoảng 500.000 tệp độc hại mới. Trong bối cảnh các hình thức tấn công mạng liên tục thay đổi, nhiều tổ chức không còn chỉ tập trung xử lý sự cố khi đã xảy ra mà bắt đầu ưu tiên các công cụ có khả năng cảnh báo và nhận diện nguy cơ từ sớm.

Xu hướng này thể hiện khá rõ qua mức tăng trưởng của nhóm giải pháp Threat Intelligence, hay còn gọi là Thám báo An ninh mạng.

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Tại Việt Nam, doanh thu của mảng này tăng tới 401% trong năm 2025. Các doanh nghiệp ngày càng muốn hiểu rõ ai đang nhắm mục tiêu vào hệ thống của mình, phương thức tấn công ra sao và mức độ rủi ro lớn đến đâu trước khi đưa ra quyết định bảo vệ hạ tầng công nghệ.

Theo ông Ngô Vũ Tấn Khanh, Giám đốc Quốc gia Kaspersky tại Việt Nam, an ninh mạng đang dần trở thành một phần trong chiến lược kinh doanh thay vì chỉ là nhiệm vụ của bộ phận công nghệ thông tin. Khi dữ liệu ngày càng đóng vai trò quan trọng, các tổ chức có xu hướng dựa nhiều hơn vào thông tin cảnh báo và đánh giá rủi ro để bảo vệ tài sản số.

Bên cạnh khối doanh nghiệp, nhu cầu bảo mật của người dùng cá nhân cũng tăng lên. Kaspersky cho biết doanh thu từ các giải pháp dành cho người dùng tại Việt Nam tăng 37% trong năm 2025.

Những con số này cho thấy an ninh mạng đang trở thành mối quan tâm lớn hơn trước đây. Nếu vài năm trước, nhiều doanh nghiệp chỉ đầu tư bảo mật sau khi xảy ra sự cố, thì hiện nay xu hướng đang chuyển sang chủ động phòng ngừa.

Trong bối cảnh các cuộc tấn công mạng ngày càng tinh vi và khó lường, việc phát hiện sớm nguy cơ có thể giúp doanh nghiệp giảm đáng kể thiệt hại về dữ liệu, tài chính và uy tín.

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