Hậu trường Esports World Cup lên sóng trong loạt phim mới

(PLO)- Loạt phim tài liệu gồm 5 tập do đạo diễn đoạt giải Emmy R.J Cutler thực hiện, đưa khán giả đến với những câu chuyện con người đằng sau giải đấu esports lớn nhất thế giới, sẽ được phát hành trên YouTube dành cho khán giả Việt Nam

Khi nhắc đến esports, nhiều người thường nghĩ đến những trận đấu căng thẳng, những pha xử lý đỉnh cao hay các khoản tiền thưởng khổng lồ. Tuy nhiên, phía sau những khoảnh khắc đó là áp lực, sự đánh đổi và những câu chuyện rất đời thường của các tuyển thủ.

Đó cũng là nội dung chính của mùa thứ hai loạt phim tài liệu Esports World Cup: Level Up, dự kiến phát hành từ ngày 26-6 với 5 tập phim. Thay vì tập trung vào kết quả thi đấu, bộ phim đưa khán giả đến gần hơn với cuộc sống của các tuyển thủ, huấn luyện viên và gia đình họ trong hành trình chinh phục giải đấu esports lớn nhất thế giới.

Lấy bối cảnh tại Esports World Cup 2025 diễn ra ở Riyadh, Ả Rập Xê Út, loạt phim ghi lại cuộc cạnh tranh giữa các đội tuyển và tuyển thủ hàng đầu thế giới trong cuộc đua giành tổng giải thưởng 70 triệu USD cùng danh hiệu Club Championship.

Điểm khác biệt của Level Up nằm ở cách tiếp cận. Thay vì chỉ ghi lại những khoảnh khắc trên sân khấu, ê-kíp sản xuất theo chân các nhân vật cả trong lẫn ngoài giải đấu, từ những buổi tập kéo dài nhiều giờ đến cuộc sống gia đình, áp lực thành tích và những quyết định có thể ảnh hưởng đến cả sự nghiệp.

Mùa phim năm nay quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng của làng esports như Boaster của Fnatic, Vivian của Team Vitality, bLitz của The Mongolz hay Soka của Team Falcons. Bên cạnh đó còn có sự xuất hiện của kỳ thủ Magnus Carlsen, người được xem là một trong những huyền thoại cờ vua thế giới và đang có những bước đi mới trong môi trường esports.

Nhiều tựa game quen thuộc với cộng đồng Việt Nam cũng xuất hiện trong phim như League of Legends, VALORANT, Counter-Strike 2 hay Mobile Legends: Bang Bang. Đây là những bộ môn đang sở hữu lượng người chơi và người xem rất lớn tại Việt Nam.

Theo ê-kíp sản xuất, bộ phim không chỉ kể câu chuyện về chiến thắng hay thất bại, mà còn xoay quanh khát vọng, sự kiên trì và những áp lực mà các tuyển thủ phải đối mặt để duy trì vị trí ở đỉnh cao. Đó cũng là mặt ít được nhìn thấy của ngành công nghiệp esports đang phát triển rất nhanh trên toàn cầu.

Trong bối cảnh Việt Nam sẽ có đại diện tham dự Esports World Cup 2026 ở nhiều bộ môn, loạt phim được xem là cơ hội để người hâm mộ hiểu rõ hơn những gì diễn ra phía sau các trận đấu và con đường mà các tuyển thủ phải trải qua để góp mặt tại sân chơi lớn nhất của thể thao điện tử.

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