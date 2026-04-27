Tin công nghệ 27-4: Việt Nam chuẩn bị đội hình dự Esports Nations Cup 2026.

1. Việt Nam chuẩn bị đội hình dự Esports Nations Cup 2026

Mới đây, Esports Foundation (EF) đã công bố hơn 700 huấn luyện viên đại diện cho các đối tác quốc gia từ hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ tại Esports Nations Cup 2026 (ENC). Đây là bước mở đầu cho quá trình tuyển chọn tuyển thủ, xây dựng đội hình và chuẩn bị chiến thuật.

Đội ngũ huấn luyện viên được chọn từ hơn 90 tổ chức esports trên thế giới, gồm những người từng vô địch, các nhà quản lý giàu kinh nghiệm và cả những gương mặt mới tại các thị trường đang phát triển.

Tại Việt Nam, danh sách huấn luyện viên trải rộng ở nhiều bộ môn. Võ “Naul” Thành Luân phụ trách League of Legends, Dương “TiTi” Tín ở Honor of Kings, Phan “Kawa” Anh Huy ở VALORANT, Lê “DjChip” Đức Anh ở PUBG, Nguyễn “Ge” Xuân Tuấn ở PUBG MOBILE và John “Theo” Eusebio ở Mobile Legends: Bang Bang.

Theo bà Cao Thị Thu Phương, Tổng Thư ký VIRESA kiêm Giám đốc Quốc gia Việt Nam, việc kiện toàn đội ngũ huấn luyện viên cho thấy công tác chuẩn bị lực lượng của đội tuyển thể thao điện tử quốc gia Việt Nam đang bước vào giai đoạn quan trọng, với mục tiêu xây dựng những đội hình có khả năng cạnh tranh tại ENC 2026.

Ở quy mô quốc tế, ENC cũng ghi nhận một số trường hợp huấn luyện viên nước ngoài dẫn dắt đội tuyển quốc gia khác, như Fabian “Fabian” Hällsten của Thụy Điển dẫn dắt đội tuyển Mỹ ở Rainbow Six Siege, hay Guilherme “gohaN” Alf của Brazil phụ trách đội tuyển Indonesia.

ENC 2026 được định hướng là giải đấu esports theo đội tuyển quốc gia, tổ chức định kỳ và có hệ thống vòng loại toàn cầu. Giải đấu dự kiến sẽ diễn ra tại Riyadh (Ả Rập Saudi) từ ngày 2 đến 29-11-2026, với sự tham gia của các đội tuyển thể thao điện tử theo mô hình quốc gia.

2. Trung Quốc chặn thương vụ mua lại công ty Manus của Meta

Theo South China Morning Post (SCMP), Trung Quốc đã chính thức chặn kế hoạch Meta Platforms mua lại Manus, một công ty trí tuệ nhân tạo trong nước. Quyết định được Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc công bố ngày 27-4, sau quá trình xem xét kéo dài nhiều tháng.

Cơ quan này cho biết đề xuất mua lại không được chấp thuận căn cứ theo “luật và quy định” hiện hành. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về giá trị thương vụ, điều kiện đàm phán hoặc lý do cụ thể chưa được công bố.

Động thái này khiến Meta không thể hoàn tất kế hoạch mua Manus, trong bối cảnh các tập đoàn công nghệ lớn đang tăng tốc tìm kiếm nhân lực, mô hình và công ty AI để củng cố sản phẩm của mình. Với Trung Quốc, việc chặn thương vụ cũng cho thấy các giao dịch liên quan đến doanh nghiệp AI nội địa có thể bị rà soát kỹ hơn, nhất là khi lĩnh vực này gắn với dữ liệu, hạ tầng điện toán và năng lực cạnh tranh công nghệ.

SCMP cho biết thêm thông tin sẽ được cập nhật sau, nên hiện chưa rõ Meta và Manus có điều chỉnh đề xuất hay tiếp tục theo đuổi một hình thức hợp tác khác hay không.

3. Kingston giới thiệu SSD và RAM cho máy tính công nghiệp

Máy tính công nghiệp và hệ thống nhúng xuất hiện ngày càng nhiều trong các nhà máy, logistics, bán lẻ, giám sát và thiết bị mạng. Khác với máy tính cá nhân, các hệ thống này thường phải chạy liên tục, đặt trong môi trường nhiều bụi, nhiệt độ thay đổi hoặc khó bảo trì thường xuyên.

Trong bối cảnh đó, bộ nhớ và ổ lưu trữ không chỉ cần nhanh, mà còn phải ổn định trong thời gian dài. Nếu linh kiện thay đổi đột ngột, firmware không nhất quán hoặc vòng đời sản phẩm quá ngắn, doanh nghiệp có thể gặp khó khi bảo trì, thay thế hoặc mở rộng hệ thống.

Vừa qua, Kingston đã giới thiệu nhóm giải pháp bộ nhớ Design-In và SSD công nghiệp cho doanh nghiệp, nhà sản xuất thiết bị gốc và đơn vị tích hợp hệ thống. Theo hãng, dòng bộ nhớ Design-In dùng module DRAM theo tiêu chuẩn JEDEC, hướng đến các hệ thống công nghiệp và thiết bị nhúng cần hiệu năng ổn định.

Với SSD công nghiệp, Kingston cung cấp các tùy chọn SATA và NVMe, nhiều kích thước khác nhau, hỗ trợ cả phạm vi nhiệt độ dân dụng và công nghiệp. Sản phẩm cũng có các cơ chế như dàn đều hao mòn, dọn rác bộ nhớ và 3D NAND để phục vụ những hệ thống phải vận hành lâu dài.

