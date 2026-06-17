Cuộc đua AI trong ngành ngân hàng đang nóng lên

(PLO)- Sau giai đoạn đầu tập trung cho chuyển đổi số, nhiều ngân hàng đang bắt đầu tìm cách đưa AI vào các hoạt động vận hành hằng ngày nhằm tăng hiệu quả xử lý công việc và cải thiện trải nghiệm khách hàng.

Mới đây, MSB và GreenNode, đơn vị cung cấp hạ tầng AI Cloud thuộc hệ sinh thái VNG, đã ký kết thỏa thuận mở rộng hợp tác với mục tiêu xây dựng hạ tầng và nền tảng AI phục vụ hoạt động của ngân hàng.

Hai bên sẽ triển khai mô hình Hybrid AI Cloud kết hợp giữa trung tâm dữ liệu nội bộ và nền tảng đám mây, đồng thời phát triển hệ thống quản lý các ứng dụng AI trên quy mô toàn ngân hàng.

Theo MSB, trợ lý AI Agent Gamma hiện xử lý khoảng 20.000 câu hỏi mỗi tháng, hỗ trợ nhân viên tìm kiếm thông tin và thực hiện các tác vụ nội bộ. Trong khi đó, hệ thống số hóa hồ sơ đang xử lý hơn 300.000 bộ hồ sơ, giúp tiết kiệm hơn 2.000 ngày công mỗi năm.

Từ góc độ thị trường, đây cũng là xu hướng đang xuất hiện tại nhiều tổ chức tài chính. Nếu trước đây AI chủ yếu được dùng để thử nghiệm hoặc hỗ trợ một số nghiệp vụ riêng lẻ, các ngân hàng hiện bắt đầu tìm cách tích hợp công nghệ này vào nhiều quy trình vận hành khác nhau, từ xử lý hồ sơ, hỗ trợ nhân viên cho đến chăm sóc khách hàng.

Theo thỏa thuận mới, MSB và GreenNode cũng sẽ nghiên cứu mô hình AI đa mô hình, cho phép sử dụng nhiều mô hình AI khác nhau trên cùng một hạ tầng thay vì phụ thuộc vào một nền tảng duy nhất.

Chia sẻ tại lễ ký, ông Nguyễn Quốc Khánh, Giám đốc Khối Công nghệ của MSB, cho biết: “Với MSB, AI không chỉ là công cụ tối ưu vận hành, mà là nền tảng để tái định nghĩa mô hình ngân hàng lấy khách hàng làm trung tâm. Trong ngành ngân hàng, AI chỉ tạo ra giá trị khi được triển khai trên nền tảng tuân thủ, bảo mật và làm chủ dữ liệu. Việc đồng hành cùng GreenNode giúp MSB đưa AI vào vận hành nhanh chóng, an toàn và tạo ra giá trị bền vững ở quy mô toàn ngân hàng".

Song song với GreenNode, MSB cho biết đang mở rộng hợp tác với các đối tác công nghệ quốc tế như Microsoft, OpenAI và Anthropic để phục vụ chiến lược AI trong những năm tới. Ngân hàng cũng đã triển khai Microsoft Copilot và Copilot Studio cho một số hoạt động nội bộ.

Ông Vũ Thanh Tùng, Tổng Giám đốc GreenNode, đối tác đám mây chính thức của NVIDIA, nhấn mạnh: "Với GreenNode và MSB, mọi quyết định công nghệ đều xuất phát từ cùng một câu hỏi: người dùng cuối được gì? AI chỉ thực sự thành công khi giúp khách hàng được phục vụ nhanh hơn nhưng vẫn chính xác hơn và an toàn hơn. Với kinh nghiệm xây dựng và vận hành hạ tầng phục vụ hàng triệu người dùng của VNG Group, GreenNode sẵn sàng đồng hành cùng MSB để đưa AI từ chiến lược vào vận hành, tạo ra giá trị thiết thực cho khách hàng và doanh nghiệp."