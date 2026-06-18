Đăng ảnh con lên Facebook, nguy cơ nhiều phụ huynh chưa lường hết

(PLO)- Việc đăng tải hình ảnh và những khoảnh khắc đời thường của con lên mạng xã hội đang trở thành thói quen phổ biến của nhiều bậc phụ huynh.

Tuy nhiên, phía sau những chia sẻ tưởng chừng vô hại đó là không ít nỗi lo về quyền riêng tư, an toàn dữ liệu và nguy cơ trẻ em bị theo dõi trên môi trường số.

Một nghiên cứu mới do Kaspersky phối hợp cùng Viện Công nghệ Singapore (SIT) thực hiện cho thấy phụ huynh tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Ai Cập ngày càng nhận thức rõ hơn về những rủi ro liên quan đến việc chia sẻ thông tin của con cái trên Internet.

Nhiều rủi ro khi đăng ảnh con trẻ trên mạng xã hội.

Khảo sát được thực hiện với 152 phụ huynh tại Ai Cập, Hồng Kông, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore và Việt Nam. Kết quả cho thấy phần lớn người tham gia đều lo ngại dữ liệu và hình ảnh của con có thể bị khai thác hoặc sử dụng sai mục đích sau khi được đăng tải trên mạng xã hội.

Một trong những mối quan tâm lớn nhất là nguy cơ người lạ tiếp cận và thu thập thông tin về trẻ em. Có tới 75% phụ huynh cho rằng những nội dung họ chia sẻ có thể bị lợi dụng. Khoảng 74% lo ngại người khác có thể xác định nơi ở của gia đình, trong khi 73% cho rằng thông tin từ các bài đăng có thể tiết lộ trường học của con.

Bên cạnh đó, 82% phụ huynh lo ngại hậu quả phát sinh nếu vô tình để lộ vị trí hoặc nơi sinh sống của trẻ. Khoảng 69% cũng cho rằng những hình ảnh hoặc nội dung đăng tải hôm nay có thể bị hiểu sai ngữ cảnh hoặc bị khai thác theo hướng tiêu cực trong tương lai.

Theo Phó Giáo sư Jiow Hee Jhee, Phó Giám đốc Học viện Giảng dạy và Học tập thuộc SIT, nỗi bất an của phụ huynh xuất phát từ thực tế rằng các thông tin được chia sẻ trên mạng có thể bị lưu trữ, sao chép và sử dụng ngoài tầm kiểm soát của họ trong nhiều năm. Điều này khiến trẻ em đối mặt với nhiều rủi ro hơn so với những gì cha mẹ thường hình dung.

Không chỉ lo ngại về người lạ, nhiều phụ huynh còn quan tâm đến việc các nền tảng số và doanh nghiệp quảng cáo âm thầm thu thập dữ liệu trẻ em.

Nghiên cứu cho thấy 74% phụ huynh lo ngại dữ liệu của con có thể được sử dụng để đào tạo hoặc phát triển phần mềm. Khoảng 73% tin rằng các nền tảng mạng xã hội đang xây dựng hồ sơ số về trẻ em, trong khi 71% cho rằng con mình có thể trở thành đối tượng của các chiến dịch quảng cáo nhắm mục tiêu.

Đáng chú ý, điều này có thể xảy ra ngay cả khi trẻ chưa sở hữu tài khoản mạng xã hội riêng. Thông qua hình ảnh, bài đăng hoặc các nội dung được cha mẹ chia sẻ, các nền tảng vẫn có thể thu thập dữ liệu và phác họa chân dung hành vi của trẻ.

Gần 80% phụ huynh đánh giá việc các công ty tiếp thị bên thứ ba thu thập dữ liệu và xây dựng hồ sơ người dùng đối với trẻ em là nguy cơ nghiêm trọng.

Mặc dù vậy, khảo sát cho thấy phụ huynh vẫn có những quan điểm trái chiều về việc chia sẻ hành trình nuôi dạy con trên mạng xã hội, hay còn gọi là "sharenting".

Khoảng một nửa số người tham gia cho biết họ cảm thấy được kết nối và đồng cảm với những phụ huynh khác khi đăng tải nội dung liên quan đến con cái. Gần 50% cũng thừa nhận việc nhận được những lời động viên và phản hồi tích cực trên mạng xã hội mang lại cảm xúc tích cực cho họ.

Tuy nhiên, đa số phụ huynh vẫn lựa chọn cách tiếp cận thận trọng. Dù 48% cảm thấy thoải mái khi chia sẻ các cột mốc quan trọng của con, có tới 82% cho biết họ không thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc này lên mạng xã hội.

Theo bà Trishia Octaviano, Quản lý cấp cao phụ trách Giáo dục An ninh mạng khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Kaspersky, các nền tảng mạng xã hội có thể xây dựng hồ sơ hành vi của trẻ em từ những dữ liệu do người khác chia sẻ, ngay cả khi trẻ chưa từng sử dụng mạng xã hội. Vì vậy, phụ huynh cần cân nhắc kỹ trước khi đăng tải bất kỳ thông tin nào liên quan đến con cái.

Các chuyên gia Kaspersky khuyến nghị phụ huynh nên thường xuyên rà soát cài đặt quyền riêng tư trên mạng xã hội, hạn chế công khai vị trí, xóa siêu dữ liệu khỏi hình ảnh trước khi đăng tải và tránh chia sẻ những thông tin có thể tiết lộ nơi ở, trường học hoặc các địa điểm trẻ thường xuyên lui tới.

Thực hư việc nhận tích xanh Facebook miễn phí (PLO)- Một chiến dịch lừa đảo mới đang nhắm vào người dùng Facebook, đặc biệt là quản trị viên fanpage, bằng các email mời nhận tích xanh miễn phí, cảnh báo vi phạm bản quyền hoặc đe dọa khóa tài khoản.

Vì sao Facebook bắt người dùng quay video selfie? (PLO)- Dạo gần đây, có khá nhiều người dùng Facebook tại Việt Nam bất ngờ nhận được yêu cầu quay video selfie để tiếp tục sử dụng dịch vụ.