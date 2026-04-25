Tin công nghệ 25-4: Công ty mẹ của Facebook bất ngờ sa thải 8.000 người

(PLO)- Tin công nghệ 25-4 sẽ có các nội dung như công ty mẹ của Facebook bất ngờ sa thải 8.000 người, Samsung đưa Art Store lên TV OLED tại Việt Nam, Google có thể rót tới 40 tỉ USD vào Anthropic.

1. Công ty mẹ của Facebook bất ngờ sa thải 8.000 người

Theo The Next Web, Meta (công ty mẹ của Facebook) và Microsoft vừa công bố kế hoạch cắt giảm nhân sự vào ngày 23-4, ảnh hưởng đến khoảng 23.000 vị trí.

Cụ thể, Meta dự kiến sẽ cắt khoảng 8.000 việc làm, tương đương 10% lực lượng lao động toàn cầu, đồng thời hủy 6.000 vị trí tuyển dụng còn trống. Trong khi đó, Microsoft triển khai chương trình nghỉ việc tự nguyện đầu tiên trong lịch sử 51 năm, áp dụng cho tối đa 8.750 nhân viên tại Mỹ.

Điểm đáng chú ý là cả hai công ty không cắt giảm vì khó khăn tài chính. Theo nguồn tin, Meta và Microsoft đều ghi nhận doanh thu cao trong các quý gần đây, nhưng lại đang tăng mạnh chi tiêu cho AI, từ trung tâm dữ liệu, GPU, chip tùy chỉnh đến các dịch vụ AI. Meta dự kiến chi 115-135 tỉ USD cho đầu tư vốn trong năm 2026, gần gấp đôi mức 72 tỉ USD của năm trước.

Với Microsoft, chương trình nghỉ việc tự nguyện nhắm đến nhóm nhân viên có tổng số tuổi và số năm làm việc đạt từ 70 trở lên. Cách làm này được xem là mềm hơn sa thải hàng loạt, nhưng vẫn giúp công ty tái cơ cấu lực lượng lao động trong giai đoạn AI được đưa sâu hơn vào Azure, Copilot và các mảng kinh doanh khác.

Tin công nghệ 25-4: Meta và Microsoft vừa công bố kế hoạch cắt giảm nhân sự.

2. Samsung đưa Art Store lên TV OLED tại Việt Nam

Mới đây, Samsung đã trình làng dòng TV OLED 2026 tại Việt Nam với 3 model S95H, S90H và S85H. Bên cạnh các nâng cấp về hình ảnh, độ sáng, AI và khả năng chống chói, đây cũng là lần đầu công ty tích hợp Art Store trên TV OLED, cho phép người dùng biến TV thành khung trình chiếu các tác phẩm nghệ thuật khi không xem nội dung.

Theo Samsung, kho Art Store hiện có hơn 5.000 tác phẩm. Tính năng này được đưa lên mẫu S95H, kết hợp với thiết kế treo tường sát khung FloatLayer, hướng đến nhóm người dùng muốn TV không chỉ phục vụ xem phim, thể thao hay chơi game mà còn có thể hòa vào không gian nội thất.

Ở dòng sản phẩm năm nay, S95H là mẫu cao cấp nhất, được trang bị công nghệ chống chói Glare-Free, bộ xử lý AI và các tính năng tối ưu hình ảnh theo thời gian thực.

S90H cũng có công nghệ chống chói và tần số quét lên đến 165 Hz, phù hợp với người dùng xem phim, thể thao hoặc chơi game trong phòng có nhiều ánh sáng.

Hai model S95H và S90H sử dụng bộ xử lý NQ4 AI thế hệ 3 với 128 mạng nơ-ron, hỗ trợ nâng cấp nội dung lên gần chuẩn 4K, tăng cường màu sắc, cải thiện độ sâu hình ảnh và tối ưu chuyển động trong các cảnh nhanh. Dòng TV mới cũng được tích hợp Vision AI Companion, cho phép người dùng tương tác với TV và nhận đề xuất nội dung theo thói quen sử dụng.

Đi kèm theo đó là công nghệ AI mới, giúp tối ưu hình ảnh, âm thanh khi xem bóng đá hoặc tách giọng nói và âm nền để người dùng dễ điều chỉnh theo nhu cầu.

Dòng TV OLED 2026 sẽ chạy trên nền tảng One UI Tizen OS, được hỗ trợ cập nhật trong 7 năm cùng mức giá khởi điểm chỉ từ 33,9 triệu đồng.

Tin công nghệ 25-4: Samsung đưa Art Store lên TV OLED tại Việt Nam.

3. Google có thể rót tới 40 tỉ USD vào Anthropic

Theo Ghacks, Alphabet, công ty mẹ của Google, đang lên kế hoạch đầu tư tối đa 40 tỉ USD vào Anthropic, startup đứng sau chatbot Claude. Thỏa thuận được chia làm hai giai đoạn, trong đó khoản đầu tư ban đầu là 10 tỉ USD tiền mặt, định giá Anthropic ở mức khoảng 350 tỉ USD.

Phần còn lại, trị giá tối đa 30 tỉ USD, sẽ phụ thuộc vào việc Anthropic đạt các mục tiêu hiệu suất đã thỏa thuận. Cách làm này cho thấy Google muốn mở rộng quan hệ với Anthropic nhưng vẫn gắn dòng tiền với kết quả cụ thể, thay vì rót toàn bộ vốn ngay từ đầu.

Bên cạnh khoản đầu tư, Google Cloud được cho là sẽ cung cấp cho Anthropic khoảng 5 gigawatt năng lực điện toán trong 5 năm tới. Đây là phần quan trọng của thỏa thuận, bởi các mô hình AI lớn cần lượng lớn GPU, chip AI và trung tâm dữ liệu để huấn luyện, vận hành dịch vụ.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Anthropic đang nhận được sự quan tâm lớn từ các tập đoàn công nghệ. Trước đó, Amazon cũng công bố kế hoạch đầu tư tối đa 25 tỉ USD vào Anthropic, gắn với thỏa thuận sử dụng hạ tầng đám mây của Amazon.

Tin công nghệ 25-4: Google có thể rót tới 40 tỉ USD vào Anthropic. Ảnh: Ghacks

