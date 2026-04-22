Cách kiểm tra thẻ căn cước của bạn có bị dùng để đăng ký số điện thoại lạ hay không

(PLO)- Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể biết được thẻ căn cước của mình có bị sử dụng để đăng ký các số điện thoại lạ hay không, và cách khắc phục.

Nhiều nguyên nhân khiến thông tin thẻ căn cước bị lộ

Thẻ căn cước (hay CCCD) là một trong những loại giấy tờ quan trọng, được dùng để xác minh thông tin cư trú và thực hiện các giao dịch, thủ tục hành chính.

Với sự phát triển của công nghệ trí tuệ nhân tạo, tội phạm mạng đã không ngừng “nâng cấp” thủ đoạn, từ việc phát tán mã độc qua email, tin nhắn rác đến giả mạo website, ứng dụng để lừa người dùng cung cấp thông tin.

Có rất nhiều nguyên nhân khiến bạn bị lộ thông tin thẻ căn cước, đơn cử như đi photo giấy tờ, lưu trú khách sạn (một số nơi vẫn giữ thẻ căn cước khi làm thủ tục nhận phòng)… Điều này thường tiềm ẩn nhiều rủi ro như giả mạo danh tính, giấy tờ, vay nợ, chiếm đoạt tài sản hay đăng ký số điện thoại.

Cần làm gì khi bị lộ thông tin thẻ căn cước. Ảnh: MINH HOÀNG

Cách kiểm tra căn cước của bạn có bị dùng để đăng ký số điện thoại lạ hay không

- Bước 1: Đầu tiên, bạn hãy kiểm tra kỹ xem thông tin thẻ căn cước bị lộ ở đâu bằng cách tìm kiếm trên Google, mạng xã hội hoặc các trang web mua bán. Khi phát hiện được nguồn rò rỉ, người dùng nên tìm cách thu hồi hoặc yêu cầu Google không hiển thị thông tin thẻ căn cước trong kết quả tìm kiếm. Xem thêm bài viết Cách xóa thông tin cá nhân khỏi kết quả tìm kiếm Google mới nhất.

- Bước 2: Soạn tin nhắn theo cú pháp TTTB <số căn cước> gửi 1414 (miễn phí). Chờ một lát, hệ thống sẽ trả thông tin về các số điện thoại đã đăng ký bằng số căn cước của bạn. Nếu phát hiện số lạ mà bạn không sử dụng, cần liên hệ ngay với nhà mạng để hủy số.

Cách kiểm tra thông tin thuê bao được đăng ký bằng thẻ căn cước. Ảnh: MINH HOÀNG

Ngoài ra, người dùng cũng có thể kiểm tra bằng cách mở ứng dụng VNeID trên điện thoại, sau đó đăng nhập bằng tài khoản tương ứng.

Tiếp theo, bạn chỉ cần chuyển sang mục Ví giấy tờ - Số điện thoại, nhập passcode hoặc vân tay để xác thực lại. Tại đây, ứng dụng sẽ liệt kê toàn bộ các số điện thoại được đăng ký bằng thông tin cá nhân của bạn.

Nếu đó là số điện thoại đang sử dụng và thuộc sở hữu cá nhân, bạn chỉ cần chọn Đang sử dụng số thuê bao và nhấn Xác nhận. Ngược lại, đối với các số lạ, không rõ nguồn gốc hoặc không còn sử dụng, người dùng chỉ cần chọn Không sử dụng số thuê bao.

Kiểm tra thông tin thuê bao trên ứng dụng VNeID. Ảnh: MINH HOÀNG

Cách xác thực thông tin thuê bao trên ứng dụng VNeID từ hôm nay (PLO)- Chỉ với vài thao tác đơn giản, người dân có thể chủ động xác thực thông tin thuê bao di động theo quy định mới trên ứng dụng VNeID, có hiệu lực từ hôm nay 15-4-2026.

Cần làm gì khi không thể đăng ký tạm trú trên ứng dụng VNeID? (PLO)- Việc đăng ký tạm trú trên ứng dụng VNeID hoặc cổng dịch vụ công ngày càng phổ biến, giúp người dân tiết kiệm thời gian và công sức đi lại.

Người dùng VNeID cần đặc biệt lưu ý vấn đề này (PLO)- Mới đây, cơ quan Công an đã phát đi cảnh báo về một thủ đoạn lừa đảo mới liên quan đến ứng dụng VNeID.