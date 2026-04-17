Người dùng Zalo nên biết điều này để tránh mất quyền lợi

(PLO)- Zalo vừa bổ sung loạt tính năng AI mới, đáng chú ý nhất là việc tích hợp OpenClaw, cho phép người dùng thao tác ngay trên ứng dụng mà không cần chuyển sang nền tảng khác.

Theo công bố mới nhất từ OpenClaw, Zalo đã trở thành một trong những kênh kết nối chính thức của nền tảng này, bên cạnh WhatsApp, Telegram và Slack. Với thay đổi đó, người dùng chỉ cần gửi tin nhắn qua Zalo để yêu cầu OpenClaw thực hiện công việc, thay vì phải mở thêm ứng dụng khác như trước.

Sự kết hợp này không chỉ mở rộng cách tiếp cận AI đến người dùng phổ thông mà còn cho thấy các nền tảng nội địa đang muốn chen chân sâu hơn vào xu hướng công nghệ mới.

Zalo tích hợp OpenClaw, cho phép người dùng ra lệnh ngay trong ứng dụng.

Bên cạnh đó, Zalo cũng vừa ra mắt tính năng AI Sao chép chữ từ ảnh. Với tính năng này, người dùng có thể lấy văn bản trực tiếp từ một hình ảnh ngay trong ứng dụng. Đây là công cụ hữu ích trong nhiều tình huống quen thuộc hằng ngày, chẳng hạn như cần sao chép số điện thoại, số tài khoản, địa chỉ, hóa đơn hoặc nội dung trên giấy tờ mà không muốn gõ lại thủ công.

Cách sao chép văn bản trên hình ảnh.

Theo đó, người dùng chỉ cần mở hình ảnh cần lấy chữ, nhấn vào biểu tượng máy quét ở góc phải màn hình, sau đó nhấn giữ vào phần văn bản trên ảnh để sao chép. Ngoài thao tác sao chép, nội dung nhận diện được còn có thể dùng cho các tác vụ khác như tra cứu, dịch thuật, tìm trên web hoặc chia sẻ.

Theo thông tin được công bố, tính đến cuối năm 2025 đã có khoảng 30% người dùng Zalo sử dụng các tính năng AI.

