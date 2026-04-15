Cách xác thực thông tin thuê bao ngay tại nhà

(PLO)- Hiện tại các nhà mạng đã hỗ trợ người dùng tự xác thực thông tin thuê bao ngay tại nhà, tiết kiệm thời gian và công sức đi lại.

Theo Thông tư 08/2026/TT-BKHCN (hiệu lực từ ngày 15-4-2026), thuê bao di động cần được đối soát đầy đủ các thông tin gồm số định danh cá nhân, họ tên, ngày sinh và dữ liệu sinh trắc học khuôn mặt, đảm bảo trùng khớp với cơ sở dữ liệu dân cư, đồng thời góp phần hạn chế SIM rác, ngăn chặn các hành vi lừa đảo công nghệ cao.

Để tiết kiệm thời gian và công sức đi lại, người dùng có thể cài đặt các ứng dụng của nhà mạng, đơn cử như My Viettel, My VNPT... trên Google Play hoặc App Store, sau đó đăng nhập bằng số điện thoại tương ứng.

Xác thực thông tin thuê bao di động trên ứng dụng của nhà mạng. Ảnh: MINH HOÀNG

Tại giao diện chính, bạn hãy tìm tùy chọn Xác thực thông tin thuê bao hoặc Chuẩn hóa thông tin, sau đó chụp ảnh mặt trước/mặt sau thẻ căn cước, quét NFC, chụp ảnh chân dung... và làm theo các bước hướng dẫn cho đến khi hoàn tất.

Việc đẩy mạnh hỗ trợ trên các kênh trực tuyến sẽ giúp giảm đáng kể áp lực tại các điểm giao dịch, đặc biệt trong giai đoạn đầu khi nhu cầu tăng cao. Lưu ý, thời gian thực hiện xác thực thuê bao kéo dài tối đa 2 tháng (từ 15-4 đến 15-6), sau thời điểm này, các thuê bao chưa hoàn tất xác thực có thể bị tạm khóa dịch vụ.

Trong trường hợp không biết cách thực hiện, bạn có thể đến trực tiếp các phòng giao dịch để được hướng dẫn. Bên cạnh đó, nhà mạng còn triển khai các đội hỗ trợ lưu động, đến những khu dân cư ở vùng sâu, vùng xa để hỗ trợ tận nơi.

Lưu ý, không phải tất cả thuê bao đều phải thực hiện lại xác thực. Những số điện thoại đã gắn với tài khoản VNeID mức 2 hoặc đã từng xác thực thông qua căn cước công dân sẽ không cần thao tác thêm. Hiện nhà mạng đã gửi tin nhắn thông báo cụ thể đến nhóm khách hàng này để tránh gây nhầm lẫn.

Không cần xác thực thông tin thuê bao nếu nhận được tin nhắn này. Ảnh: MINH HOÀNG

Các thuê bao còn lại cần hoàn tất xác thực trong thời gian quy định. Người dùng có thể kiểm tra trạng thái thuê bao thông qua các ứng dụng của nhà mạng, ứng dụng VNeID hoặc liên hệ tổng đài để được hỗ trợ.

Nhìn chung, việc chuẩn hóa thông tin thuê bao được xem là bước cần thiết trong bối cảnh số điện thoại ngày càng gắn với nhiều dịch vụ quan trọng như ngân hàng, ví điện tử hay tài khoản định danh. Khi thông tin được xác thực đầy đủ, nguy cơ bị lợi dụng để đăng ký SIM không chính chủ hoặc mạo danh sẽ giảm đáng kể.

Người dân đến phòng giao dịch để được hỗ trợ.

