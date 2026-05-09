Mỹ công bố loạt hồ sơ UFO, nhưng chưa có bằng chứng về người ngoài hành tinh

(PLO)- Chính phủ Mỹ vừa công bố một loạt tài liệu, hình ảnh và video liên quan đến các hiện tượng bay không xác định, trong đó có nhiều ảnh hồng ngoại từng được giữ kín. Tuy nhiên, các hồ sơ này chưa xác nhận sự tồn tại của người ngoài hành tinh.

Theo IBTimes UK, Tổng thống Donald Trump đã cho phép công bố một phần hồ sơ về UFO, hay còn được gọi bằng thuật ngữ chính thức là UAP, tức hiện tượng bất thường chưa xác định.

Các tài liệu này hiện được đưa lên website https://www.war.gov/UFO/, trong khuôn khổ hệ thống PURSUE, nhằm tăng tính minh bạch và cho phép công chúng, nhà nghiên cứu tiếp cận dữ liệu chính thức từ các cơ quan như Lầu Năm Góc, NASA và FBI.

Điều khiến nhiều người tò mò là trong số tài liệu mới công bố có một số hình ảnh ghi lại các vật thể lạ chưa được giải thích rõ. Trong đó có ảnh hồng ngoại chụp một vật thể tại miền Tây nước Mỹ vào tháng 12-2025, một ảnh khác ghi nhận vật thể lạ xuất hiện bên dưới trực thăng vào tháng 9-2025, cùng hình ảnh từ không phận châu Phi do một nhân viên quân sự Mỹ báo cáo.

Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ báo cáo về một vật thể bay không xác định (UAP) có hình dạng giống quả bóng bầu dục gần Nhật Bản. Ảnh: War.gov

Ngoài các dữ liệu mới, hồ sơ còn nhắc đến hình ảnh lưu trữ từ sứ mệnh Apollo 17, trong đó có ba điểm sáng xuất hiện phía trên bề mặt Mặt trăng.

Theo tài liệu được công bố, các phi hành gia từng mô tả những điểm sáng này có độ sáng bất thường và kéo dài hơn dự kiến. Dù vậy, đến nay vẫn chưa có kết luận chính thức về bản chất của hiện tượng này.

IBTimes UK cho biết đợt công bố lần này gồm hơn 160 tài liệu, nhiều ảnh và ảnh trích từ video. Một số phần vẫn bị biên tập hoặc che thông tin nhạy cảm, nhưng đây vẫn được xem là một trong những đợt mở hồ sơ UFO đáng chú ý của chính phủ Mỹ trong nhiều năm qua.

Nhiều vụ việc UAP chưa thể giải thích chủ yếu vì thiếu dữ liệu, góc quay hạn chế hoặc thông tin cảm biến chưa đủ để xác định chính xác đó là máy bay, hiện tượng khí quyển, công nghệ quân sự hay một vật thể khác.

Nói cách khác, hồ sơ mới không phải bằng chứng cho thấy Trái đất từng được người ngoài hành tinh ghé thăm. Giá trị lớn hơn của đợt công bố nằm ở việc người dân có thêm dữ liệu chính thức để kiểm chứng, thay vì chỉ dựa vào tin đồn hoặc các đoạn video lan truyền trên mạng.

Website War.gov dự kiến tiếp tục cập nhật thêm tài liệu được giải mật trong thời gian tới. Điều này có thể giúp các nhà nghiên cứu hiểu rõ hơn cách chính phủ Mỹ ghi nhận, phân loại và xử lý những hiện tượng bay chưa xác định, đồng thời giảm bớt khoảng trống thông tin từng khiến chủ đề UFO luôn bị bao phủ bởi suy đoán.

