Điều gì xảy ra khi CapCut được tích hợp vào Gemini?

(PLO)- Google đang tiếp tục mở rộng hệ sinh thái Gemini bằng cách đưa thêm các ứng dụng bên thứ ba vào nền tảng AI của mình.

Theo đó, CapCut có thể sẽ là cái tên tiếp theo được tích hợp, hứa hẹn giúp việc chỉnh sửa video trở nên đơn giản hơn đáng kể.

Hiện nay, việc tạo hoặc chỉnh sửa video bằng AI thường yêu cầu người dùng phải chuyển qua lại giữa nhiều ứng dụng khác nhau. Chẳng hạn, người dùng có thể lên ý tưởng trong chatbot, tạo nội dung ở một nền tảng khác rồi tiếp tục đưa sang ứng dụng chỉnh sửa video để hoàn thiện. Quá trình này đôi khi khá mất thời gian, đặc biệt với những người không quen sử dụng các công cụ biên tập.

Tuy nhiên, điều đó có thể sắp thay đổi.

Trong quá trình phân tích mã nguồn ứng dụng, các nhà phát triển đã phát hiện ra vài câu lệnh cho thấy dường như Google đang chuẩn bị tích hợp CapCut trực tiếp vào Gemini. Điều này đồng nghĩa với việc người dùng có thể sử dụng các câu lệnh bằng ngôn ngữ tự nhiên để tạo hoặc chỉnh sửa video ngay từ giao diện Gemini.

Capcut có thể sẽ được tích hợp vào Gemini, giúp người dùng chỉnh sửa video đơn giản hơn. Ảnh: AI

Ví dụ, thay vì phải tự cắt ghép từng đoạn video hoặc tìm thủ công các hiệu ứng phù hợp, người dùng chỉ cần nhập yêu cầu như cắt ngắn video, thêm phụ đề hoặc điều chỉnh nội dung theo mong muốn. Sau đó hệ thống có thể tự động xử lý phần lớn công việc.

Hiện Google chưa công bố chi tiết cách tính năng này sẽ hoạt động khi ra mắt chính thức. Tuy nhiên, động thái mới cho thấy Gemini đang dần trở thành nền tảng kết nối nhiều ứng dụng khác nhau thay vì chỉ là một chatbot trả lời câu hỏi.

Nếu được triển khai, CapCut có thể trở thành một trong những tiện ích đáng chú ý nhất xuất hiện trên Gemini, đặc biệt với những người thường xuyên tạo video ngắn cho mạng xã hội hoặc làm nội dung số.

