Đi du lịch dịp lễ cần nhớ điều này để tránh mất dữ liệu

(PLO)- Theo các chuyên gia bảo mật, việc cắm sạc tại những cổng USB công cộng khi đi du lịch thường tiềm ẩn nhiều rủi ro, có thể khiến người dùng bị mất dữ liệu và tiền bạc.

Dịp lễ, điện thoại gần như phải hoạt động liên tục, từ đặt xe, xem bản đồ, chụp ảnh, thanh toán đến liên lạc với người thân. Khi pin xuống thấp, nhiều người thường có thói quen tìm cổng cổng USB công cộng ở sân bay, bến xe, quán cà phê hoặc khách sạn để sạc tạm. Cách này tiện lợi nhưng không phải lúc nào cũng an toàn.

Juice Jacking là gì?

Juice Jacking là một thuật ngữ dùng để chỉ một loại tấn công mạng thông qua các cổng sạc USB công cộng, như ở sân bay, khách sạn, quán cà phê hoặc trung tâm thương mại. Khi người dùng điện thoại kết nối vào cổng sạc này, kẻ tấn công có thể lợi dụng để cài đặt phần mềm độc hại hoặc đánh cắp dữ liệu từ thiết bị.

Trước đó không lâu, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cũng khuyến cáo người dùng tránh sử dụng các trạm sạc miễn phí ở sân bay, khách sạn hoặc trung tâm thương mại, đồng thời nên mang theo củ sạc và dây cáp riêng để cắm trực tiếp vào ổ điện.

Một khi điện thoại bị phần mềm độc hại xâm nhập, tài khoản ngân hàng, ví điện tử, thẻ tín dụng… có thể bị lạm dụng để chi trả cho những món hàng đắt tiền mà nạn nhân không hề hay biết.

Nhận được tin nhắn phạt nguội kiểu này, người dùng nên xóa ngay để tránh mất tiền (PLO)- Một tin nhắn thông báo phạt nguội tưởng chừng bình thường có thể là bước đầu để kẻ gian đánh cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng và mã OTP của người dùng.

Nhiều rủi ro khi cắm sạc bằng cổng USB công cộng khi đi du lịch.

Làm cách nào để hạn chế Juice Jacking?

Mặc dù rủi ro nhưng không có nghĩa là cứ cắm điện thoại vào cổng USB công cộng là sẽ bị mất dữ liệu. Hiện tại các mẫu iPhone và Android đời mới đã có thêm cơ chế bảo vệ, chẳng hạn yêu cầu người dùng xác nhận trước khi cho phép thiết bị khác truy cập dữ liệu.

Với người dùng Android 15, Google đã nâng cấp chế độ Lockdown để chặn truyền dữ liệu qua cổng sạc. Khi bật tính năng này, điện thoại vẫn có thể sạc nhưng không cho phép trao đổi dữ liệu qua cổng USB. Người dùng có thể kích hoạt bằng cách nhấn đồng thời nút nguồn và nút tăng âm lượng, sau đó chọn Lockdown trên màn hình. Khi chế độ này hoạt động, thông báo và mở khóa bằng vân tay cũng sẽ bị tắt tạm thời.

Trên iPhone, người dùng có thể vào Settings, chọn Face ID & Passcode, sau đó kéo xuống và tắt mục Accessories. Theo cơ chế của Apple, sau một giờ kể từ lần cuối iPhone bị khóa, cổng Lightning hoặc USB-C sẽ không thể dùng để truyền dữ liệu nếu tùy chọn này bị tắt. Đây là cách đơn giản để hạn chế rủi ro khi phải sạc điện thoại ở nơi công cộng.

Tắt tùy chọn Accessories (phụ kiện) trên iPhone để an toàn hơn khi cắm sạc ở nơi công cộng. Ảnh: TIỂU MINH

Cách an toàn nhất khi đi xa vẫn là mang theo củ sạc, dây cáp cá nhân và pin dự phòng. Nếu cần sạc ở nơi công cộng, người dùng nên ưu tiên ổ cắm điện thông thường thay vì cổng USB có sẵn. Trường hợp bắt buộc phải dùng cổng USB, hãy từ chối mọi yêu cầu cho phép truyền dữ liệu, truy cập ảnh, tệp hoặc tin cậy thiết bị lạ hiện trên màn hình.

Gần 2,86 tỉ mật khẩu bị đánh cắp, người dùng nên bỏ thói quen này ngay (PLO)- Báo cáo mới của KELA cho thấy tội phạm mạng đang khai thác mạnh thông tin đăng nhập bị đánh cắp, trong đó có cả mật khẩu và cookie phiên có thể giúp vượt qua xác thực hai yếu tố.

Samsung lại bị chê chạy theo Apple (PLO)- PhoneArena cho rằng Samsung đang có xu hướng chờ Apple tạo ra thay đổi rồi mới phản ứng, từ kính XR, điện thoại siêu mỏng cho đến thiết kế camera sau trên Galaxy.