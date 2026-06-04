Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới qua Zalo, người dân tuyệt đối không chủ quan

(PLO)- Các cơ quan chức năng liên tục phát đi cảnh báo về tình trạng lừa đảo trên Zalo với thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Không chỉ giả mạo người quen để vay tiền, kẻ gian còn tận dụng công nghệ AI nhằm tạo hình ảnh, giọng nói giống thật, khiến nhiều người sập bẫy.

Zalo hiện là một trong những ứng dụng liên lạc phổ biến nhất tại Việt Nam, được sử dụng cho cả công việc lẫn trao đổi cá nhân. Tuy nhiên, sự phổ biến này cũng khiến nền tảng trở thành mục tiêu của nhiều nhóm lừa đảo.

Theo cảnh báo từ các cơ quan công an, các đối tượng thường tìm cách chiếm quyền kiểm soát tài khoản Zalo thông qua liên kết giả mạo, mã QR không rõ nguồn gốc, yêu cầu cung cấp mã OTP hoặc cài đặt ứng dụng lạ.

Sau khi nắm được tài khoản, chúng sẽ khai thác danh bạ, nội dung trò chuyện và các mối quan hệ của nạn nhân để thực hiện các hành vi lừa đảo.

Người dùng Zalo nên biết điều này để tránh mất quyền lợi (PLO)- Zalo vừa bổ sung loạt tính năng AI mới, đáng chú ý nhất là việc tích hợp OpenClaw, cho phép người dùng thao tác ngay trên ứng dụng mà không cần chuyển sang nền tảng khác.

Cảnh giác các chiêu trò vay mượn trên Zalo.

Một trong những chiêu thức phổ biến hiện nay là giả danh người thân, bạn bè, đồng nghiệp hoặc lãnh đạo cơ quan để nhắn tin vay tiền, yêu cầu chuyển khoản gấp. Các đối tượng thường tạo ra những tình huống khẩn cấp như đang họp, không tiện nghe điện thoại hoặc cần xử lý công việc đột xuất nhằm gây áp lực, khiến nạn nhân chuyển tiền trước khi kịp xác minh.

Đáng lo ngại hơn, nhiều nhóm lừa đảo đã bắt đầu sử dụng công nghệ AI để tạo hình ảnh khuôn mặt và giọng nói giống với chủ tài khoản. Khi nạn nhân yêu cầu gọi video để xác nhận danh tính, kẻ gian có thể dùng các công cụ giả lập nhằm tăng độ tin cậy cho màn kịch lừa đảo. Do đó, ngay cả khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc trên màn hình, người dùng cũng không nên tin tưởng tuyệt đối.

Thực tế đã ghi nhận nhiều trường hợp tài khoản Zalo của người có uy tín bị chiếm quyền để nhắn tin vay tiền. Do tin tưởng người gửi, không ít nạn nhân đã chuyển khoản và chỉ phát hiện bị lừa khi liên hệ trực tiếp với chủ tài khoản.

Trước tình trạng này, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không cung cấp mật khẩu, mã OTP hay thông tin cá nhân cho bất kỳ ai qua Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội.

Đồng thời, người dùng cần tránh nhấp vào các đường link lạ, không quét mã QR không rõ nguồn gốc, và không cài đặt ứng dụng ngoài các kho ứng dụng chính thống.

Quan trọng hơn, khi nhận được tin nhắn vay tiền hoặc yêu cầu chuyển khoản, người dân nên gọi điện trực tiếp hoặc sử dụng một kênh liên lạc khác để xác minh trước khi thực hiện giao dịch. Đây vẫn là cách đơn giản nhất để tránh trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo trên Zalo.

Thông tin quan trọng dành cho người dùng Zalo (PLO)- Tính đến hết quý I năm 2026, Zalo đã có hơn 80 triệu người dùng thường xuyên hàng tháng, tiếp tục nằm trong nhóm ứng dụng nhắn tin được sử dụng nhiều tại Việt Nam.