Công an cảnh báo chiêu lừa mới trên Zalo

(PLO)- Chỉ từ một cuộc gọi thông báo giao hàng, nhiều người đã bị dẫn dụ vào một kịch bản lừa đảo được dàn dựng công phu.

Theo cảnh báo từ Công an tỉnh Cà Mau, tình trạng lừa đảo trên không gian mạng tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều chiêu trò mới. Một trong những thủ đoạn phổ biến gần đây là giả làm nhân viên giao hàng để tiếp cận người dân, đặc biệt là những người thường xuyên mua sắm trực tuyến.

Kịch bản thường bắt đầu bằng một cuộc gọi thông báo đang giao đơn hàng, hoặc cần xác nhận thông tin liên quan đến bưu phẩm bị thất lạc, hư hỏng. Do việc mua hàng online đã trở nên phổ biến, nhiều người không nghi ngờ và sẵn sàng trao đổi với người gọi.

Sau đó, đối tượng đề nghị kết bạn qua Zalo với lý do gửi hình ảnh đơn hàng hoặc cung cấp thêm thông tin để xử lý sự cố. Đây là bước quan trọng trong toàn bộ kế hoạch lừa đảo.

Khi đã kết nối được với nạn nhân trên Zalo, các đối tượng tiếp tục dựng lên một câu chuyện hoàn toàn khác. Chúng thực hiện cuộc gọi video và xuất hiện dưới danh nghĩa lực lượng chức năng. Trong khung hình thường có các thùng hàng, giấy tờ hoặc bối cảnh được chuẩn bị sẵn để tạo cảm giác giống một buổi làm việc thật.

Chiêu lừa cũ trên Zalo, người dùng cần biết để tránh mất tài khoản (PLO)- Không cần thủ đoạn quá phức tạp, kẻ gian vẫn có thể lấy được tài khoản Zalo của người dùng bằng những chiêu lừa quen thuộc.

Các đối tượng thông báo người giao hàng đang liên quan đến một vụ vận chuyển hàng hóa vi phạm pháp luật. Tiếp đó, chúng cho rằng thông tin cá nhân của nạn nhân xuất hiện trong hồ sơ điều tra và yêu cầu phối hợp làm việc.

Để tăng độ tin cậy, kẻ gian thường đọc chính xác một số thông tin cá nhân mà chúng đã thu thập được trước đó. Nhiều người vì lo lắng đã tin rằng mình thực sự liên quan đến vụ việc và làm theo hướng dẫn.

Khi nạn nhân bắt đầu hoang mang, các đối tượng chuyển sang giai đoạn quan trọng nhất là yêu cầu cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP hoặc chuyển tiền với lý do phục vụ điều tra, xác minh dòng tiền hoặc chứng minh tài chính.

Không ít người vì sợ hãi hoặc muốn nhanh chóng chứng minh mình vô can đã làm theo, dẫn đến mất tiền trong tài khoản.

Theo các chuyên gia an ninh mạng, điểm nguy hiểm của thủ đoạn này nằm ở việc kết hợp nhiều hình thức lừa đảo trong cùng một kịch bản. Từ một cuộc gọi giao hàng tưởng như bình thường, đối tượng nhanh chóng chuyển sang ứng dụng Zalo, gọi video, giả danh cơ quan chức năng và liên tục gây áp lực tâm lý để nạn nhân không có thời gian suy nghĩ.

Lực lượng công an khuyến cáo người dân cần đặc biệt cảnh giác khi nhận cuộc gọi từ người lạ tự xưng là shipper, đơn vị vận chuyển hoặc cơ quan chức năng. Trong mọi trường hợp, cơ quan công an không yêu cầu người dân chuyển tiền, cung cấp mã OTP hay thông tin tài khoản ngân hàng qua điện thoại hoặc mạng xã hội.

Nếu phát hiện dấu hiệu bất thường, người dân nên dừng cuộc gọi ngay lập tức, lưu lại số điện thoại, tin nhắn, hình ảnh liên quan và trình báo cơ quan công an để được hỗ trợ.

Trong bối cảnh các chiêu trò lừa đảo liên tục thay đổi, việc giữ bình tĩnh và xác minh thông tin từ nhiều nguồn khác nhau vẫn là cách hiệu quả nhất để tránh trở thành nạn nhân của những màn kịch được dàn dựng trên mạng.

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới qua Zalo, người dân tuyệt đối không chủ quan (PLO)- Các cơ quan chức năng liên tục phát đi cảnh báo về tình trạng lừa đảo trên Zalo với thủ đoạn ngày càng tinh vi.