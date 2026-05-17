Lớp tập huấn chuyển đổi số quy mô lớn vừa bế giảng tại TP.HCM

(PLO)- Chiều ngày 16-5 tại Học viện cán bộ TP.HCM đã diễn ra lễ bế giảng chương trình tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng tham mưu chuyển đổi số và CNTT cho cán bộ các cơ quan khối Đảng và Mặt trận, với gần 700 học viên tham gia.

Chương trình có 687 học viên là cán bộ phụ trách công tác tham mưu chuyển đổi số, công nghệ thông tin tại các cơ quan khối Đảng và khối Mặt trận từ cấp thành phố đến cấp xã.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Văn Hiền, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM, cho biết lớp đào tạo nhận được sự quan tâm đặc biệt của Ban Thường vụ Thành ủy. Chương trình được xây dựng khá toàn diện, bao quát từ lý thuyết chung đến thực hành chi tiết, từ mô hình đến các kịch bản diễn tập thực tế tại QTSC.

Các học viên thực hành tại QTSC.

Ông nhấn mạnh công tác tổ chức lớp học được chuẩn bị chuyên nghiệp, đồng thời ghi nhận sự tham gia và gắn kết của gần 700 người học và cán bộ tại các đảng ủy xã, phường.

“Các đồng chí sẽ trở thành hạt nhân tại cơ quan, đơn vị đang công tác, từ đó tham mưu, kiến tạo và góp phần thúc đẩy công tác chuyển đổi số chung của thành phố”, ông Hiền nhấn mạnh.

Các học viên được trao chứng chỉ tốt nghiệp. Ảnh: TIỂU MINH

Ở góc độ đào tạo, ông Nguyễn Văn Y, Giám đốc Học viện Cán bộ TP.HCM, cho biết đơn vị kỳ vọng sau khóa học, đội ngũ cán bộ sẽ tạo ra những kết quả cụ thể, có thể đo lường bằng các con số trong quá trình triển khai thực tế.

Theo nội dung chương trình, khóa tập huấn được thiết kế nhằm nâng cao năng lực tham mưu, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hệ thống chính trị, hướng đến mục tiêu xây dựng chính quyền số và tổ chức bộ máy vận hành hiệu quả hơn.

Các học viên sau khi hoàn thành khóa học sẽ được trang bị thêm kiến thức về mô hình, quy trình và các tình huống thực tế, từ đó áp dụng vào công việc tại từng cơ quan, đơn vị.

Lễ bế giảng lớp đào tạo, tập huấn bồi dưỡng nâng cao kĩ năng cho cán bộ TP.HCM. Ảnh: TIỂU MINH