Tin vui mới nhất cho người dùng YouTube Premium khi Google giảm giá đến 50%

(PLO)- Google đang triển khai ưu đãi mới cho YouTube Premium, cho phép một số thuê bao Google One được mua gói cá nhân với mức giảm 50%, trong bối cảnh dịch vụ này vừa tăng giá tại Mỹ.

Theo Google, ưu đãi này áp dụng cho gói YouTube Premium cá nhân khi người dùng đăng ký kèm gói Google One Premium 2 TB hoặc cao hơn. Gã khổng lồ công nghệ cũng lưu ý rằng chương trình này chỉ mở ở một số thị trường nhất định, đơn cử như Brazil, Canada, Pháp, Đức, Nhật Bản và Mỹ.

Google giảm giá 50% gói đăng ký YouTube Premium. Ảnh: 9to5Google

Trên trang hỗ trợ chính thức, Google cho biết người dùng đủ điều kiện có thể thêm YouTube Premium vào gói Google One với mức giá ưu đãi. Tuy nhiên, chương trình này hiện chỉ áp dụng cho một nhóm người dùng giới hạn, do đó, không phải tài khoản nào cũng thấy mục đăng ký. Google cũng xác nhận các gói Google One 100 GB và 200 GB không đủ điều kiện nhận ưu đãi này.

Cần lưu ý rằng nếu đang dùng YouTube Premium riêng lẻ, người dùng phải hủy gói hiện tại trước khi chuyển sang hình thức thanh toán qua Google One.

Với trường hợp đã có Google One và YouTube Premium, công ty cho biết phần thời gian còn lại của gói Google One cũ sẽ được hoàn lại sau khi đăng ký gói mới, còn YouTube Premium sẽ tiếp tục đến hết chu kỳ thanh toán hiện tại trước khi thay đổi.

Về quyền lợi, gói YouTube Premium đi kèm Google One vẫn bao gồm xem video không quảng cáo, phát nội dung nền, tải video ngoại tuyến và YouTube Music Premium.

Ưu đãi mới của Google xuất hiện đúng lúc YouTube Premium tại Mỹ vừa tăng giá. Theo các báo cáo gần đây, gói cá nhân đã tăng từ 13,99 USD lên 15,99 USD mỗi tháng, gói gia đình tăng từ 22,99 USD lên 26,99 USD, còn gói sinh viên tăng từ 7,99 USD lên 8,99 USD. Trong bối cảnh đó, mức giảm 50% khi đi kèm Google One có thể là cách để Google giữ chân người dùng đang cân nhắc rời gói Premium vì chi phí ngày càng cao.

YouTube Premium tăng giá khiến nhiều người cân nhắc từ bỏ. Ảnh: TIỂU MINH

Mặc dù vậy, người dùng cũng cần xem kỹ điều kiện trước khi đăng ký. Google nêu rõ ưu đãi YouTube Premium qua Google One không được chia sẻ cho các thành viên trong gói gia đình, mà chỉ dành cho người quản lý gói.

Nói cách khác, đây là lựa chọn phù hợp hơn với người dùng cá nhân đang cần thêm dung lượng lưu trữ và muốn tiết kiệm chi phí thuê bao YouTube Premium, thay vì những gia đình cần dùng chung một gói xem không quảng cáo.

Để kiểm tra tài khoản có được thêm gói YouTube Premium hay không, bạn hãy truy cập vào địa chỉ one.google.com và đăng nhập bằng tài khoản tương ứng. Trong khung bên trái, người dùng chỉ cần tìm đến mục Lợi ích- YouTube Premium - Thêm vào gói, kiểm tra giá và thông tin gói mới, sau đó nhấn Đăng ký.

Cách mua YouTube Premium giá rẻ. Ảnh: TIỂU MINH

