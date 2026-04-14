Vì sao không nên nhận mã OTP ngân hàng qua tin nhắn SMS?

(PLO)- Khi SIM bị chiếm quyền, mã OTP ngân hàng được gửi về điện thoại có thể rơi vào tay kẻ gian mà người dùng không hề hay biết.

OTP (mật khẩu dùng một lần) là dãy số thường được gửi về điện thoại khi người dùng đăng nhập hoặc thực hiện các giao dịch như chuyển tiền. Trước đây, OTP thường được gửi qua tin nhắn, tuy nhiên, cách thức này đang dần bộc lộ nhiều rủi ro khi các hình thức lừa đảo ngày càng tinh vi.

Không chỉ dừng ở cảnh báo, nhiều ngân hàng tại Việt Nam đã bắt đầu hạn chế, thậm chí ngừng gửi OTP qua tin nhắn.

Nhiều ngân hàng hiện tại đã dừng chức năng cung cấp OTP qua tin nhắn, thay vào đó, OTP sẽ được gửi trực tiếp trên ứng dụng. Ảnh: MINH HOÀNG

Vì sao OTP qua tin nhắn không còn an toàn?

Ông Tracy C. Kitten, chuyên gia an ninh tại Javelin Strategy & Research, cho biết OTP qua tin nhắn có thể bị tấn công theo nhiều cách khác nhau, từ chiếm quyền số điện thoại, chặn tin nhắn đến việc lừa người dùng tự cung cấp mã. Điều này khiến phương thức này không còn đảm bảo an toàn như trước.

Thực tế đã xảy ra nhiều vụ mất tiền khi người dùng nhập OTP vào website giả mạo hoặc cung cấp mã cho các đối tượng mạo danh nhân viên ngân hàng.

Ngoài ra, việc phụ thuộc vào tin nhắn cũng gây bất tiện khi sóng yếu hoặc hệ thống chậm, khiến mã đến trễ hoặc không nhận được, ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình giao dịch.

Tính đến tháng 3/2026, nhiều ngân hàng lớn tại Việt Nam đã và đang ngừng áp dụng OTP qua tin nhắn cho các giao dịch tài chính trực tuyến, thay thế bằng OTP được tạo trên ứng dụng (ví dụ như Smart OTP, Soft OTP, Digital OTP... tùy theo cách gọi của từng ngân hàng) để tăng cường bảo mật.

Cách thiết lập OTP trên ứng dụng ngân hàng

Đây là mật khẩu dùng một lần, được tạo ngay trên thiết bị đã đăng ký, không gửi qua tin nhắn và liên kết với tài khoản người dùng.

Để thiết lập, người dùng chỉ cần đăng nhập vào ứng dụng ngân hàng, tìm đến mục cài đặt tài khoản, hoặc cài đặt bảo mật và kích hoạt phương thức xác thực trên ứng dụng. Trong quá trình này, hệ thống sẽ yêu cầu bạn đặt mã PIN cố định để sau này nhận OTP trên ứng dụng ngân hàng.

Sau khi hoàn tất, thiết bị được liên kết với tài khoản. Khi thực hiện giao dịch, người dùng chỉ cần mở ứng dụng để lấy mã hoặc xác nhận trực tiếp, không cần chờ tin nhắn. Một số ngân hàng như VietinBank, Vietcombank, MB... đã tích hợp cơ chế xác nhận ngay trong ứng dụng, giúp người dùng giảm thao tác.

Cách thiết lập để nhận OTP trực tiếp trên ứng dụng ngân hàng. Ảnh: MINH HOÀNG

Dù mỗi ngân hàng có cách đặt tên khác nhau như Smart OTP, SafeKey hay OTP nâng cao, nguyên lý vẫn giống nhau, đó là tạo OTP trực tiếp trên thiết bị đã đăng ký. Cách này giúp hạn chế việc bị đánh cắp từ xa và không phụ thuộc vào mạng di động.

Tuy nhiên, phương thức này không loại bỏ hoàn toàn rủi ro. Nếu người dùng truy cập vào trang web giả mạo và nhập đầy đủ thông tin đăng nhập, kẻ gian vẫn có thể thực hiện giao dịch. Do đó, người dùng cần tránh truy cập các đường link lạ và không cung cấp thông tin khi chưa xác minh rõ nguồn gốc.

Trong bối cảnh các hình thức lừa đảo ngày càng phổ biến, việc chuyển sang xác thực trên ứng dụng đang trở thành hướng đi chung của nhiều ngân hàng, nhằm giảm rủi ro và kiểm soát tốt hơn các giao dịch tài chính.

