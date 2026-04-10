Tin buồn dành cho 3,5 tỉ người dùng Chrome

(PLO)- Google vừa công bố 60 lỗ hổng bảo mật mới, đồng thời khuyến cáo người dùng trình duyệt Chrome nên cập nhật càng sớm càng tốt nếu không muốn đối mặt với nguy cơ bị tấn công.

Trong số này có hai lỗ hổng được xếp loại nghiêm trọng và 14 lỗ hổng có mức độ rủi ro cao.

Hai lỗ hổng nghiêm trọng đều liên quan đến WebML, thành phần hỗ trợ xử lý các tác vụ học máy trực tiếp trên trình duyệt. Một lỗi là tràn bộ đệm heap, lỗi còn lại liên quan đến tràn số nguyên, cho phép kẻ gian có thể khai thác từ xa mà không cần xác thực.

Trước đó, trong bản cập nhật cuối tháng 3, Google đã vá 21 lỗ hổng, bao gồm một lỗi zero-day bị khai thác. Sang đầu tháng 4, dù không ghi nhận thêm lỗ hổng dạng này, nhưng tổng số lỗi được phát hiện lại tăng mạnh.

Công ty cho biết họ đã thưởng tổng cộng 117.000 USD cho các nhà nghiên cứu bảo mật tham gia phát hiện, và báo cáo một phần các lỗ hổng theo cơ chế công bố có trách nhiệm. Mức tiền thưởng phần nào cho thấy mức độ nghiêm trọng và giá trị của những phát hiện này.

Bản vá hiện đã được phát hành thông qua phiên bản Chrome 147.0.7727.55. Tuy nhiên, giống như các lần cập nhật trước, Google thừa nhận quá trình phân phối có thể mất vài ngày, thậm chí vài tuần để đến được tất cả thiết bị. Điều này đồng nghĩa với việc một số người dùng vẫn có thể gặp rủi ro nếu chưa nhận được bản cập nhật.

Người dùng Google Chrome nên cập nhật trình duyệt càng sớm càng tốt.

Theo thống kê, Chrome hiện là trình duyệt phổ biến nhất thế giới với 3,5 tỉ người dùng trên toàn cầu. Do đó, mức độ ảnh hưởng của các lỗ hổng tương đối lớn. Thay vì chờ đợi, người dùng nên chủ động truy cập vào phần Giới thiệu về Chrome trong phần cài đặt, tải về bản cập nhật và khởi động lại để áp dụng các thay đổi.

