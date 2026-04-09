Apple khẳng định chưa từng có ai sử dụng tính năng này trên iPhone mà bị hack

(PLO)- Apple cho biết trong gần 4 năm kể từ khi ra mắt, chưa ghi nhận trường hợp nào iPhone bật Lockdown Mode (chế độ phong tỏa) bị xâm nhập thành công.

Đây là một trong những cơ chế bảo mật mạnh nhất trên iOS, được thiết kế để chống lại các cuộc tấn công có chủ đích và tinh vi.

Trên thực tế, iPhone vốn đã có nhiều cơ chế bảo vệ như mã hóa dữ liệu, khóa thiết bị bằng tài khoản Apple và khả năng định vị khi bị mất. Tuy nhiên, khi các hình thức tấn công ngày càng phức tạp, đặc biệt là kiểu tấn công không cần người dùng thao tác, Apple đã bổ sung thêm Lockdown Mode (chế độ phong tỏa) như một biện pháp bảo vệ nâng cao.

Tính năng này được giới thiệu lần đầu tiên hồi năm 2022, sau khi có một số người dùng nổi tiếng, nhân vật chính trị... bị tấn công bằng phần mềm gián điệp Pegasus.

FBI khuyến cáo người dùng điện thoại nên làm điều này ngay để hạn chế bị theo dõi (PLO)- Cơ quan Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) vừa phát đi cảnh báo mới, yêu cầu người dùng điện thoại Android và iPhone nên kiểm tra lại toàn bộ quyền riêng tư trên thiết bị.

Bật Lockdown Mode (chế độ phong tỏa) trên iPhone để hạn chế bị tấn công bằng phần mềm gián điệp. Ảnh: TIỂU MINH

Khi chế độ này được kích hoạt, iPhone sẽ hạn chế nhiều chức năng quen thuộc. Ứng dụng Tin nhắn sẽ chặn phần lớn tệp đính kèm và không hiển thị xem trước liên kết. FaceTime không nhận cuộc gọi từ người lạ. Trình duyệt web cũng bị giới hạn một số thành phần, khiến một số trang có thể hiển thị không đầy đủ.

Ngoài ra, thiết bị cũng sẽ không tự kết nối WiFi, không chia sẻ vị trí trong ảnh, và yêu cầu mở khóa khi kết nối với máy tính hoặc phụ kiện. Các kết nối 2G, 3G cũng bị tắt để tránh bị lợi dụng.

Theo các tổ chức nghiên cứu bảo mật như Citizen Lab và Google, một số phần mềm gián điệp sẽ dừng tấn công khi phát hiện thiết bị đang bật Lockdown Mode. Điều này cho thấy hiệu quả thực tế của tính năng này trong việc ngăn chặn các hình thức tấn công phổ biến hiện nay.

Đổi lại, trải nghiệm sử dụng có thể bị ảnh hưởng do nhiều tính năng bị hạn chế. Với người dùng thông thường, Lockdown Mode có thể không cần thiết. Nhưng trong trường hợp lo ngại bị theo dõi hoặc tấn công có chủ đích, đây là cách đơn giản để giảm rủi ro xuống mức thấp nhất.

iPhone giảm giá mạnh ngày 4-4, nhiều mẫu xuống dưới 10 triệu đồng (PLO)- Sau quý I khá trầm lắng, thị trường smartphone sôi động trở lại trong dịp 4-4 khi nhiều hệ thống đồng loạt giảm giá iPhone.

Thông tin rò rỉ mới nhất về iPhone 18 Pro (PLO)- Theo một nguồn tin trên Weibo, các mẫu iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max nhiều khả năng sẽ không có tùy chọn màu đen khi ra mắt.