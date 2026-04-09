Báo Pháp Luật TP.Hồ Chí Minh

Danh mục

Công Nghệ 4.0

Apple khẳng định chưa từng có ai sử dụng tính năng này trên iPhone mà bị hack

Tiểu Minh
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(PLO)- Apple cho biết trong gần 4 năm kể từ khi ra mắt, chưa ghi nhận trường hợp nào iPhone bật Lockdown Mode (chế độ phong tỏa) bị xâm nhập thành công.

Đây là một trong những cơ chế bảo mật mạnh nhất trên iOS, được thiết kế để chống lại các cuộc tấn công có chủ đích và tinh vi.

Trên thực tế, iPhone vốn đã có nhiều cơ chế bảo vệ như mã hóa dữ liệu, khóa thiết bị bằng tài khoản Apple và khả năng định vị khi bị mất. Tuy nhiên, khi các hình thức tấn công ngày càng phức tạp, đặc biệt là kiểu tấn công không cần người dùng thao tác, Apple đã bổ sung thêm Lockdown Mode (chế độ phong tỏa) như một biện pháp bảo vệ nâng cao.

Tính năng này được giới thiệu lần đầu tiên hồi năm 2022, sau khi có một số người dùng nổi tiếng, nhân vật chính trị... bị tấn công bằng phần mềm gián điệp Pegasus.

Bật Lockdown Mode (chế độ phong tỏa) trên iPhone để hạn chế bị tấn công bằng phần mềm gián điệp. Ảnh: TIỂU MINH

Khi chế độ này được kích hoạt, iPhone sẽ hạn chế nhiều chức năng quen thuộc. Ứng dụng Tin nhắn sẽ chặn phần lớn tệp đính kèm và không hiển thị xem trước liên kết. FaceTime không nhận cuộc gọi từ người lạ. Trình duyệt web cũng bị giới hạn một số thành phần, khiến một số trang có thể hiển thị không đầy đủ.

Ngoài ra, thiết bị cũng sẽ không tự kết nối WiFi, không chia sẻ vị trí trong ảnh, và yêu cầu mở khóa khi kết nối với máy tính hoặc phụ kiện. Các kết nối 2G, 3G cũng bị tắt để tránh bị lợi dụng.

Theo các tổ chức nghiên cứu bảo mật như Citizen Lab và Google, một số phần mềm gián điệp sẽ dừng tấn công khi phát hiện thiết bị đang bật Lockdown Mode. Điều này cho thấy hiệu quả thực tế của tính năng này trong việc ngăn chặn các hình thức tấn công phổ biến hiện nay.

Đổi lại, trải nghiệm sử dụng có thể bị ảnh hưởng do nhiều tính năng bị hạn chế. Với người dùng thông thường, Lockdown Mode có thể không cần thiết. Nhưng trong trường hợp lo ngại bị theo dõi hoặc tấn công có chủ đích, đây là cách đơn giản để giảm rủi ro xuống mức thấp nhất.

Trở về trang chủ
Tin liên quan

từ khóa :

#iPhone #lockdown mode #chế độ phong tỏa #apple #phần mềm gián điệp

Đọc thêm