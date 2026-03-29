Apple dự định sẽ bán iPhone thêm vài chục năm nữa?

(PLO)- Nhân dịp kỉ niệm 50 năm thành lập, lãnh đạo Apple đã có những chia sẻ hiếm hoi về định hướng dài hạn, đặc biệt trong bối cảnh AI đang làm thay đổi cách ngành công nghệ vận hành.

Trong cuộc trao đổi với WIRED, lãnh đạo công ty cho thấy Apple không đứng ngoài làn sóng AI, nhưng cũng không chọn cách chạy theo những gì đang gây chú ý trên thị trường.

Điểm đáng chú ý là dù AI đang trở thành trung tâm của cuộc cạnh tranh công nghệ, Apple vẫn đặt iPhone làm nền tảng chính cho tương lai. Theo quan điểm của hãng, smartphone vẫn sẽ là thiết bị quan trọng nhất trong đời sống người dùng trong nhiều năm tới, ngay cả khi các mô hình AI và những thiết bị mới liên tục xuất hiện.

Lãnh đạo Apple cho rằng iPhone sẽ không biến mất và vẫn giữ vai trò trung tâm trong nhiều thập kỷ tới, thậm chí khó hình dung một tương lai không có thiết bị này.

Cách tiếp cận này cho thấy Apple không xem AI là một sản phẩm độc lập. Thay vào đó, công nghệ này sẽ được tích hợp trực tiếp vào các thiết bị quen thuộc, giúp cải thiện trải nghiệm sử dụng thay vì tạo ra một danh mục hoàn toàn mới. Người dùng có thể không nhìn thấy AI như một tính năng riêng, nhưng sẽ cảm nhận được thông qua cách thiết bị hoạt động thông minh hơn.

Một điểm khác biệt lớn nằm ở cách Apple triển khai AI. Trong khi nhiều công ty tập trung vào xử lý trên đám mây, Apple ưu tiên xử lý ngay trên thiết bị. Hướng đi này gắn với chiến lược bảo vệ dữ liệu cá nhân và cũng giúp giảm phụ thuộc vào kết nối mạng. Apple cho rằng về lâu dài, người dùng sẽ quan tâm nhiều hơn đến việc dữ liệu của họ được xử lý ở đâu và như thế nào.

Trong hai năm gần đây, Apple gần như không tạo ra nhiều dấu ấn rõ rệt trong cuộc đua AI, khiến không ít ý kiến cho rằng hãng đang chậm lại so với các đối thủ. Tuy nhiên, những chia sẻ từ lãnh đạo công ty cho thấy Apple đang đi theo hướng khác. Thay vì tập trung vào chatbot hay các sản phẩm gây chú ý nhanh, hãng xây dựng nền tảng AI dựa trên thế mạnh sẵn có, gồm chip, hệ điều hành và dịch vụ được kiểm soát đồng bộ.

Cách làm này không mới với Apple. Trong quá khứ, hãng thường không phải là người đi đầu, nhưng lại tập trung hoàn thiện sản phẩm khi đưa ra thị trường. Từ máy nghe nhạc, điện thoại cho đến tai nghe không dây, Apple đều chọn cách phát triển theo hướng tích hợp chặt chẽ giữa phần cứng và phần mềm, thay vì chạy theo xu hướng ngắn hạn.

Ở góc độ dài hạn, lãnh đạo Apple cho rằng iPhone sẽ không biến mất và vẫn giữ vai trò trung tâm trong nhiều thập kỷ tới, thậm chí khó hình dung một tương lai không có thiết bị này

Những chia sẻ lần này cũng cho thấy Apple tự tin với chiến lược của mình. Trong khi nhiều công ty đẩy mạnh AI trên nền tảng đám mây hoặc mở rộng sang các thiết bị hoàn toàn mới, Apple tập trung vào việc làm cho AI trở nên hữu ích trên những sản phẩm người dùng đã quen thuộc. Hướng đi này có thể không tạo ra sự bùng nổ ngay lập tức, nhưng phù hợp với cách Apple đã phát triển trong suốt nhiều năm qua.

Sau nửa thế kỷ, Apple bước vào giai đoạn mới với nhiều thay đổi của ngành công nghệ. AI là yếu tố không thể bỏ qua, nhưng cách hãng lựa chọn vẫn cho thấy sự nhất quán: Tận dụng nền tảng sẵn có, giữ iPhone ở vị trí trung tâm và đưa công nghệ mới vào theo cách người dùng có thể sử dụng một cách tự nhiên.

