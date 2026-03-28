Giá RAM tăng mạnh đang ảnh hưởng đến những dòng smartphone này

(PLO)- Giá RAM tăng nhanh trong thời gian gần đây đang bắt đầu ảnh hưởng trực tiếp đến smartphone, buộc nhiều hãng Android phải tính lại cấu hình hoặc điều chỉnh giá bán.

Motorola Razr (2026)

Dòng Razr của Motorola hiện là một trong những lựa chọn nổi bật trong phân khúc điện thoại gập nhờ mức giá dễ tiếp cận. Phiên bản Razr (2025) có giá khoảng 699 USD nhưng vẫn được trang bị màn hình phụ lớn, camera ổn, chuẩn kháng nước IP48, pin 4.500 mAh và sạc không dây.

Tuy nhiên, với Razr (2026), bài toán chi phí linh kiện có thể khiến hãng phải thay đổi chiến lược. Khả năng cao thiết bị chỉ được nâng cấp ở mức tối thiểu để giữ giá, thậm chí có thể cắt giảm ở một số thành phần. Một hướng khác là tăng giá bán nếu bổ sung thêm tính năng, tương tự cách một số hãng đã làm với các dòng máy mới.

Motorola Razr.

Google Pixel 11

Dòng Google Pixel gần đây đã có nhiều cải tiến khi trang bị chip Tensor và camera tele nhưng vẫn giữ giá 799 USD. Tuy nhiên, với Pixel 11, áp lực chi phí RAM và bộ nhớ có thể khiến việc duy trì mức giá này trở nên khó khăn hơn.

Ngoài ra, thế hệ chip Tensor tiếp theo dự kiến sản xuất trên tiến trình 2 nm của TSMC, vốn có chi phí cao hơn. Điều này có thể khiến giá thành sản phẩm tăng lên, trong khi dung lượng lưu trữ cơ bản vẫn có thể giữ ở mức 128 GB nếu Google muốn kiểm soát giá.

Samsung Galaxy Z Flip 8

Dòng Samsung Galaxy Z Flip vốn đã có giá cao từ trước, với phiên bản gần nhất khoảng 1.100 USD. Khi chi phí RAM và linh kiện tăng, áp lực lên dòng sản phẩm này ngày càng lớn.

Samsung được cho là đang phải siết chặt chi phí vận hành do giá linh kiện và logistics tăng. Trong bối cảnh đó, Galaxy Z Flip 8 có thể khó giữ được mức giá hiện tại hoặc buộc phải điều chỉnh cấu hình để cân đối chi phí. Ngược lại, các dòng Fold cao cấp hơn có thể ít chịu áp lực hơn do biên giá cao.

Samsung Galaxy A08

Ở phân khúc giá rẻ, dòng Samsung Galaxy A series, đặc biệt là các model như Galaxy A08, chịu tác động rõ rệt nhất. Đây là nhóm sản phẩm có giá dưới 150 USD ở nhiều thị trường, nên dư địa điều chỉnh giá gần như không có.

Theo dữ liệu từ Counterpoint Research, chi phí linh kiện cho điện thoại Android dưới 200 USD đã tăng khoảng 25% so với cuối năm 2025, trong đó riêng RAM có thể chiếm tới 43% tổng chi phí. Điều này khiến các hãng có thể phải giảm dung lượng RAM để giữ giá, kéo theo nguy cơ ảnh hưởng đến hiệu năng sử dụng.

Các model Android giá rẻ sẽ chịu tác động nhiều nhất khi RAM tăng giá. Ảnh: TIỂU MINH

OnePlus 16

Dòng flagship của OnePlus từ trước đến nay luôn tập trung vào hiệu năng, với chip mạnh, RAM nhanh và bộ nhớ tốc độ cao. Tuy nhiên, những yếu tố này cũng là phần chịu tác động lớn nhất khi chi phí tăng.

OnePlus 16 được đồn đoán sẽ sử dụng chip Snapdragon thế hệ mới sản xuất trên tiến trình 2 nm, vốn có giá cao hơn đáng kể. Điều này có thể buộc hãng phải tăng giá bán hoặc điều chỉnh các thành phần khác như camera để cân đối chi phí. Ngoài ra, xu hướng tập trung vào hiệu năng, đặc biệt là phục vụ chơi game, có thể tiếp tục được ưu tiên trên thế hệ mới.

Việc giá RAM tăng không chỉ là vấn đề của riêng linh kiện mà đang tác động trực tiếp đến cách các hãng thiết kế và định giá smartphone Android. Trong thời gian tới, người dùng có thể sẽ thấy nhiều thiết bị giữ nguyên cấu hình lâu hơn, hoặc phải chấp nhận mức giá cao hơn nếu muốn có những nâng cấp rõ rệt.

