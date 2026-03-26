Vì sao mã độc này lại khó bị phát hiện đến vậy?

(PLO)- Một chiến dịch phát tán mã độc mới có tên GlassWorm đang khiến giới lập trình viên lo ngại khi âm thầm xâm nhập vào hàng trăm kho mã nguồn và tiện ích phần mềm phổ biến.

Theo Bkav, đã có hơn 400 kho trên các nền tảng như GitHub, npm hay VSCode/OpenVSX bị chèn mã độc, kéo theo hàng chục ngàn máy tính của lập trình viên bị nhiễm.

Điểm đáng chú ý là GlassWorm không khai thác lỗ hổng phần mềm theo cách thông thường. Thay vào đó, tin tặc sử dụng các tài khoản và token truy cập bị đánh cắp để chèn mã độc trực tiếp vào các dự án hợp pháp. Những thay đổi này được ngụy trang giống như một bản cập nhật bình thường, từ tên tác giả đến nội dung và thời gian chỉnh sửa, khiến việc phát hiện bằng mắt gần như không thể.

Một kỹ thuật tinh vi khác được sử dụng là chèn các ký tự Unicode “vô hình” vào trong mã nguồn. Nhìn qua, đoạn code vẫn hoàn toàn bình thường, nhưng thực tế đã chứa sẵn các lệnh độc hại. Ngay cả các công cụ kiểm tra thông thường cũng khó nhận ra sự bất thường này nếu không có cơ chế phân tích chuyên sâu.

Mã độc GlassWorm khá tinh vi và khó bị phát hiện.

Không dừng ở đó, hệ thống điều khiển của GlassWorm còn được đặt trên blockchain Solana thay vì máy chủ truyền thống. Cách làm này giúp hạ tầng tấn công trở nên phân tán, khó bị phát hiện và gần như không thể chặn theo cách thông thường. Mã độc cũng liên tục thay đổi địa chỉ máy chủ điều khiển để duy trì kết nối và che giấu hoạt động.

Khi xâm nhập thành công, GlassWorm có thể đánh cắp nhiều dữ liệu quan trọng như khóa SSH, token truy cập, thông tin hệ thống hay ví tiền điện tử. Từ các máy lập trình viên, tin tặc tiếp tục mở rộng xâm nhập vào mạng nội bộ doanh nghiệp, thậm chí can thiệp vào mã nguồn sản phẩm. Điều này khiến mã độc có thể lan rộng theo chuỗi, từ một thư viện nhỏ sang hàng loạt phần mềm khác.

Nguy cơ đặc biệt lớn nằm ở việc nhiều doanh nghiệp hiện phụ thuộc vào mã nguồn mở và các thư viện bên thứ ba. Nếu một thành phần phổ biến bị nhiễm mã độc, toàn bộ các dự án sử dụng nó đều có thể bị ảnh hưởng mà không hay biết. Đây cũng là lý do kiểu tấn công vào chuỗi cung ứng phần mềm đang ngày càng gia tăng.

Tại Việt Nam, xu hướng sử dụng GitHub, npm và các thư viện miễn phí trong phát triển phần mềm ngày càng phổ biến. Điều này giúp tăng tốc phát triển, nhưng cũng đồng thời mở rộng bề mặt tấn công. Chỉ cần một thư viện bị chèn mã độc, rủi ro có thể lan sang nhiều hệ thống doanh nghiệp trong nước.

Theo các chuyên gia, GlassWorm cho thấy xu hướng tấn công đang dịch chuyển từ người dùng cuối sang chính các công cụ phát triển. Khi một mắt xích trong chuỗi bị xâm nhập, hậu quả có thể lan rộng đến hàng nghìn hoặc hàng triệu người dùng.

Để giảm thiểu rủi ro, các lập trình viên và doanh nghiệp cần kiểm soát chặt việc sử dụng thư viện bên thứ ba, hạn chế cập nhật tự động và tăng cường kiểm tra mã nguồn. Đồng thời, việc áp dụng xác thực nhiều lớp, giám sát truy cập và sử dụng các giải pháp bảo mật chuyên sâu cũng trở nên cần thiết hơn bao giờ hết.

