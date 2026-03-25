TP.HCM bắt tay Viettel, đẩy mạnh hạ tầng số và đô thị thông minh trong 10 năm tới

(PLO)- TP.HCM vừa ký thỏa thuận hợp tác dài hạn với Viettel, tập trung vào các lĩnh vực như hạ tầng số, đô thị thông minh và công nghệ, nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của thành phố.

Tham dự Lễ ký kết, có đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM, cùng các đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM; đồng chí Nguyễn Văn Được - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM; đồng chí Võ Văn Minh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM; đồng chí Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM.

Hợp tác chiến lược giữa UBND TP.HCM và Viettel kéo dài 10 năm, giai đoạn 2026-2035. Ảnh: Viettel

Theo nội dung ký kết, Viettel sẽ đóng vai trò đối tác chiến lược, tham gia cùng TP.HCM trong việc xây dựng và triển khai các giải pháp công nghệ. Các lĩnh vực hợp tác tập trung vào phát triển hạ tầng số, thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong quản lý đô thị, cũng như xây dựng nền tảng phục vụ logistics và tài chính.

Phát biểu tại lễ ký kết, Trung tướng Tào Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel cho biết: “Đây không chỉ là cam kết hợp tác mà còn là sự cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia”.

Hai bên cũng đặt mục tiêu phát triển các giải pháp công nghệ có tính bảo mật cao, phù hợp với đặc thù của một đô thị lớn. Ngoài việc đầu tư hạ tầng, Viettel sẽ tham gia tư vấn chiến lược, hỗ trợ triển khai và phát triển nguồn nhân lực công nghệ.

Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính Trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM tham quan bảo tàng Viettel. Ảnh: Viettel

Trên thực tế, Viettel đã có nhiều hoạt động tại TP.HCM trước khi ký kết thỏa thuận này. Trong năm 2025, doanh nghiệp đã đầu tư khoảng 10.000 tỉ đồng vào hạ tầng số, trong đó có dự án trung tâm dữ liệu tại Củ Chi với công suất điện lên đến 140 MW, được xem là một trong những trung tâm dữ liệu lớn trong khu vực.

Song song đó, Viettel cũng tham gia hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh, cung cấp các giải pháp như văn phòng số, chữ ký số, hóa đơn điện tử và nền tảng quản trị.

Về hạ tầng viễn thông, mạng 4G của Viettel hiện đã phủ hơn 99% địa bàn TP.HCM. Với 5G, đây là một trong những khu vực được đầu tư lớn nhất. Trong năm 2026, doanh nghiệp dự kiến tiếp tục đầu tư thêm khoảng 4.000 tỉ đồng để mở rộng vùng phủ, hướng đến gần 100% dân số.

