74% doanh nghiệp Việt muốn dùng AI nhưng vẫn gặp vướng mắc này

(PLO)- Trí tuệ nhân tạo (AI) đang được nhiều doanh nghiệp xem là công cụ quan trọng khi xây dựng Trung tâm điều hành an ninh (SOC). Tuy nhiên, giữa kỳ vọng và thực tế triển khai vẫn còn khoảng cách khá lớn, đặc biệt tại Việt Nam.

Theo khảo sát của Kaspersky tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, toàn bộ doanh nghiệp Việt Nam tham gia đều có kế hoạch tích hợp AI vào hoạt động an ninh mạng. Trong đó, gần 74% cho biết sẽ chắc chắn triển khai, cao hơn nhiều so với mức trung bình 32% của khu vực. Điều này cho thấy doanh nghiệp trong nước đang đặt kỳ vọng rất lớn vào công nghệ này.

AI được kỳ vọng giúp phát hiện sớm các mối đe dọa, tự động hóa quy trình xử lý và giảm tải cho đội ngũ bảo mật. Có đến 78% doanh nghiệp tại Việt Nam muốn dùng AI để phát hiện hành vi bất thường thông qua phân tích dữ liệu, cao hơn đáng kể so với mức 60% của khu vực. Tỉ lệ tương tự cũng xuất hiện ở kỳ vọng tự động hóa phản ứng sự cố.

5 mẫu smartphone có thời lượng pin tốt nhất năm 2026 (PLO)- Thời lượng pin vẫn là yếu tố khiến nhiều người cân nhắc khi chọn mua smartphone, đặc biệt với những ai có nhu cầu sử dụng liên tục trong ngày.

Nhiều doanh nghiệp muốn ứng dụng AI nhưng vẫn gặp khó trong khâu triển khai. Ảnh: Kaspersky

Không dừng ở đó, gần 85% doanh nghiệp còn muốn ứng dụng AI để dự báo rủi ro, phát hiện lỗ hổng từ sớm. Đây là mức rất cao nếu so với mặt bằng chung của khu vực, cho thấy xu hướng chuyển từ xử lý sự cố sang chủ động phòng ngừa đang được chú trọng.

Các mục tiêu chính mà doanh nghiệp hướng đến cũng khá rõ ràng, gồm nâng cao khả năng phát hiện mối đe dọa, tự động hóa công việc lặp lại và giảm cảnh báo sai. Những nhu cầu này phản ánh áp lực thực tế mà đội ngũ an ninh mạng đang phải đối mặt, khi số lượng cảnh báo ngày càng nhiều và phức tạp.

Tuy nhiên, quá trình triển khai lại không đơn giản như kỳ vọng. Khó khăn lớn nhất nằm ở việc tích hợp và vận hành các công cụ AI. Có đến 69% doanh nghiệp cho rằng đây là rào cản chính, khiến hệ thống trở nên phức tạp và khó tối ưu.

Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp thiếu dữ liệu chất lượng để đào tạo AI, thiếu nhân sự có chuyên môn, trong khi chi phí đầu tư và duy trì cũng không nhỏ. Một số rủi ro mới cũng xuất hiện, như lỗ hổng bảo mật phát sinh từ chính việc ứng dụng AI.

Những yếu tố này khiến nhiều kế hoạch ứng dụng AI chưa thể triển khai hiệu quả trong thực tế. Doanh nghiệp có thể đặt mục tiêu cao, nhưng nếu thiếu nền tảng dữ liệu, con người và quy trình phù hợp, AI khó phát huy đúng vai trò.

Theo đại diện Kaspersky, AI chỉ thực sự hiệu quả khi đi kèm với hệ thống dữ liệu tốt, đội ngũ đủ năng lực và quy trình vận hành rõ ràng. Nếu thiếu một trong các yếu tố này, việc đầu tư công nghệ có thể không mang lại kết quả như mong đợi.

Trong bối cảnh các mối đe dọa mạng ngày càng phức tạp, việc ứng dụng AI là xu hướng không thể bỏ qua. Tuy nhiên, thay vì triển khai dàn trải, doanh nghiệp cần xác định rõ mục tiêu, ưu tiên các bài toán cụ thể và xây dựng nền tảng trước khi mở rộng.

Khoảng cách giữa kỳ vọng và thực tế không phải là điều bất thường, nhưng cũng cho thấy AI không phải giải pháp có thể áp dụng ngay lập tức. Với SOC, hiệu quả vẫn phụ thuộc nhiều vào cách triển khai hơn là bản thân công nghệ.

SIM điện thoại sẽ không an toàn cho đến khi bạn làm điều này (PLO)- Thẻ SIM không chỉ dùng để nghe gọi mà còn liên quan trực tiếp đến nhiều dịch vụ như ngân hàng, email hay mã xác thực. Do đó, khi số điện thoại bị chiếm quyền, các tài khoản quan trọng cũng sẽ bị xâm nhập.

Samsung gây bất ngờ cho hàng triệu người dùng Galaxy với bản cập nhật mới (PLO)- Samsung vừa xác nhận sẽ bổ sung khả năng chia sẻ file với các thiết bị Apple trên dòng Galaxy S26 thông qua bản cập nhật phần mềm mới.