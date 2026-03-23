Samsung gây bất ngờ cho hàng triệu người dùng Galaxy với bản cập nhật mới

(PLO)- Samsung vừa xác nhận sẽ bổ sung khả năng chia sẻ file với các thiết bị Apple trên dòng Galaxy S26 thông qua bản cập nhật phần mềm mới.

AirDrop vốn là công cụ chia sẻ dữ liệu nội bộ của Apple, cho phép người dùng gửi file nhanh giữa iPhone, iPad và Mac với mức độ bảo mật cao. Tính năng này được xem là một trong những điểm mạnh của hệ sinh thái Apple trong nhiều năm qua.

Google cũng từng tạo ra công cụ tương tự là Quick Share, tương thích với AirDrop, nhưng chỉ có sẵn trên một số thiết bị Pixel. Giờ đây, Samsung cũng tham gia xu hướng này khi xác nhận sẽ hỗ trợ chia sẻ file giữa Galaxy và thiết bị Apple, bắt đầu từ dòng Galaxy S26.

Tin buồn dành cho người dùng điện thoại Android (PLO)- Người dùng điện thoại Android có thể phải chờ đến 24 giờ trước khi được phép cài file APK từ nguồn không xác minh.

Dòng Samsung Galaxy S26 sẽ sớm tương thích với AirDrop thông qua các bản cập nhật phần mềm. Ảnh: TIỂU MINH

Theo thông tin từ hãng, người dùng Galaxy S26 sẽ thấy thêm tùy chọn chia sẻ với thiết bị Apple ngay trong Quick Share sau khi cập nhật. Điều này đồng nghĩa với việc người dùng sẽ có thể gửi hình ảnh, video hoặc tài liệu giữa hai hệ điều hành khác nhau trở nên đơn giản hơn, không cần phụ thuộc vào ứng dụng bên thứ ba như trước.

Động thái này xuất hiện trong bối cảnh các hệ sinh thái di động đang dần mở hơn so với trước đây, đặc biệt khi các cơ quan quản lý liên tục gây áp lực yêu cầu tăng khả năng tương thích giữa các nền tảng.

Tuy nhiên, việc mở rộng một tính năng vốn được thiết kế cho hệ sinh thái khép kín cũng đặt ra câu hỏi về bảo mật. AirDrop trước đây chỉ hoạt động trong môi trường thiết bị Apple, nên khi được mở rộng sang nền tảng khác, cách thức vận hành và mức độ an toàn vẫn cần được theo dõi thêm.

Dù còn một số điểm cần làm rõ, nhưng việc Samsung đưa khả năng này lên Galaxy S26 được xem là thay đổi đáng chú ý, đặc biệt với người dùng thường xuyên chia sẻ dữ liệu giữa Android và iPhone.

5 ứng dụng Android có thể làm chậm điện thoại của bạn (PLO)- Điện thoại chậm đi sau một thời gian sử dụng là tình trạng khá phổ biến, nhưng không phải lúc nào cũng do phần cứng xuống cấp.

5 mẫu smartphone có thời lượng pin tốt nhất năm 2026 (PLO)- Thời lượng pin vẫn là yếu tố khiến nhiều người cân nhắc khi chọn mua smartphone, đặc biệt với những ai có nhu cầu sử dụng liên tục trong ngày.