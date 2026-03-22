Báo Pháp Luật TP.Hồ Chí Minh

Danh mục

Công Nghệ 4.0

So sánh siêu máy tính thập niên 80 với một chiếc iPhone hiện đại

Tiểu Minh
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(PLO)- Ít ai nghĩ rằng chiếc điện thoại mà bạn đang dùng hằng ngày lại có sức mạnh vượt xa những cỗ máy từng được xem là đỉnh cao công nghệ cách đây vài chục năm.

Một ví dụ tiêu biểu là siêu máy tính Cray-2 vào giữa thập niên 80, từng được xem là nhanh nhất thế giới thời điểm đó.

Ra mắt năm 1985, Cray-2 có khả năng xử lý khoảng 1,9 gigaflops, tức gần 2 tỉ phép tính mỗi giây. Trong khi đó, theo một số phân tích hiệu năng, iPhone 17 có thể đạt hơn 2.000 gigaflops, tương đương hơn 2.000 tỉ phép tính mỗi giây. Nếu đặt lên bàn cân, mức chênh lệch này lên đến hơn 100.000 lần.

Siêu máy tính Cray-2. Ảnh: Cray

Không chỉ khác biệt về hiệu năng, kích thước và mức tiêu thụ năng lượng giữa hai thiết bị cũng cho thấy bước tiến lớn của công nghệ.

Cray-2 có trọng lượng hơn 2,5 tấn và chiếm diện tích cả một căn phòng, trong khi một chiếc iPhone chỉ nặng vài trăm gram. Về điện năng, siêu máy tính này tiêu thụ từ 150 đến 200 kilowatt để vận hành, còn điện thoại chỉ cần vài chục watt khi sạc.

Mặc dù vậy, cần hiểu rằng hai thiết bị này phục vụ mục đích hoàn toàn khác nhau. Cray-2 được sử dụng cho các bài toán khoa học phức tạp như mô phỏng khí động học hay nghiên cứu quốc phòng. Trong khi đó, iPhone là thiết bị cá nhân, tích hợp nhiều chức năng như chụp ảnh, liên lạc, giải trí và xử lý công việc hằng ngày.

So sánh này cho thấy rõ tốc độ phát triển của công nghệ bán dẫn trong vài thập niên qua. Những gì từng cần cả một hệ thống cồng kềnh nay có thể được tích hợp trong một thiết bị nhỏ gọn, phổ biến với hàng triệu người dùng.

Trở về trang chủ
Tin liên quan

từ khóa :

#iphone #siêu máy tính

Đọc thêm