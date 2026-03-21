Samsung sẽ mang tính năng tốt nhất của Apple lên Galaxy S26

(PLO)- Samsung được cho là đang chuẩn bị hỗ trợ AirDrop trên dòng Galaxy S26 thông qua một bản cập nhật phần mềm trong thời gian tới.

Nếu được triển khai, người dùng Galaxy có thể gửi và nhận tệp trực tiếp với iPhone, iPad hoặc Mac mà không cần thông qua ứng dụng trung gian như hiện nay.

Thông tin này vừa được ông Choi Won-Joon, lãnh đạo mảng di động của Samsung chia sẻ trong một cuộc họp gần đây tại Nhật Bản. Dù chưa có thời điểm cụ thể, nhưng hãng cho biết tính năng sẽ sớm xuất hiện trên các thiết bị cao cấp mới.

Hiện tại, việc chia sẻ dữ liệu giữa điện thoại Galaxy và thiết bị Apple vẫn còn khá rườm rà. Người dùng thường phải thông qua ứng dụng bên thứ ba hoặc các dịch vụ web, tốc độ không ổn định và thao tác phức tạp. Trong khi đó, AirDrop trên hệ sinh thái Apple cho phép truyền file nhanh, gần như tức thì và hỗ trợ nhiều định dạng khác nhau.

Trước đó, Google cũng đã bổ sung khả năng chia sẻ tệp với các thiết bị Apple thông qua tính năng Quick Share, tuy nhiên, nó chỉ có sẵn trên một số dòng thiết bị Pixel cao cấp.

Gần đây, một số hãng Android khác cũng bắt đầu tham gia, cho thấy xu hướng kết nối giữa Android và iOS đang dần được mở rộng, thay vì tách biệt như trước.

Các thiết bị cao cấp của Samsung sẽ sớm tương thích với AirDrop của Apple. Ảnh: TIỂU MINH

Nhiều khả năng Samsung sẽ tận dụng nền tảng sẵn có từ Google để triển khai tính năng này, bởi việc tích hợp trực tiếp với AirDrop mà không có sự hỗ trợ từ Apple là điều không dễ. Apple hiện cũng chưa đưa ra phản hồi hay có động thái ngăn chặn các giải pháp tương thích này.

Nhìn chung, khi việc chia sẻ dữ liệu trở nên đơn giản hơn, trải nghiệm sử dụng giữa Galaxy và iPhone sẽ bớt gián đoạn, đặc biệt trong các tình huống cần gửi nhanh ảnh, video hoặc tài liệu.

Tuy nhiên, tính năng này trước mắt nhiều khả năng chỉ xuất hiện trên dòng Galaxy S26. Việc mở rộng xuống các thiết bị khác, đặc biệt là phân khúc tầm trung, vẫn chưa được Samsung đề cập.

