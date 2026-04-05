Rút phích cắm 8 thiết bị này nếu bạn không muốn hóa đơn tiền điện tăng cao

(PLO)- Nhiều thiết bị gia dụng vẫn tiêu thụ điện liên tục ngay cả khi người dùng đã bấm nút tắt.

TÓM TẮT

Rút phích cắm thiết bị điện sau khi dùng giúp người dùng giảm chi phí hóa đơn và ngăn ngừa hỏa hoạn.

Các thiết bị điện vẫn âm thầm tiêu thụ năng lượng khi ở chế độ chờ, chiếm đến 10% tổng lượng điện trong nhà.

Người dùng cần ngắt điện ngay lập tức đối với 9 thiết bị quen thuộc như máy sưởi, bàn ủi, lò nướng.

Thiết bị làm mát và sưởi ấm

Đầu tiên là máy sưởi di động, dù thiết bị này giúp làm ấm phòng nhanh nhưng lại rất dễ gây cháy nếu người dùng sơ ý. Theo Hunker, mỗi năm có hơn 1.500 vụ cháy nhà liên quan đến máy sưởi di động. Do đó, nếu phải đi ra ngoài, bạn nên rút phích cắm thiết bị để đảm bảo an toàn.

Tiếp theo là máy lạnh di động, vốn là thiết bị tiêu tốn rất nhiều điện năng ngay cả khi không hoạt động. Để tiết kiệm tiền điện và phòng tránh sự cố, người dùng nên rút phích cắm thiết bị khi không có ai ở nhà.

Người dùng nên rút phích cắm máy sưởi di động khi đi ra ngoài hoặc không sử dụng. Ảnh: Pexels

Đồ gia dụng trong nhà bếp

Trong không gian bếp, nhiều gia đình thường để nồi chiên không dầu nằm cố định và ghim điện ngày qua ngày. Hành động này khiến người dùng tốn thêm tiền điện vô ích vì máy vẫn ngầm tiêu thụ năng lượng. Bên cạnh đó, nguồn điện chập chờn cũng dễ làm hỏng công tắc cảm ứng, khiến máy tự bật lên, sinh nhiệt và gây cháy.

Đối với máy pha cà phê, người dùng cũng nên ngắt điện ngay khi sử dụng xong. Thực tế, các dòng máy cơ rất dễ bị quá nhiệt và bốc cháy khi điện áp trong nhà tăng đột ngột.

Lò vi sóng cũng là thiết bị tỏa ra mức nhiệt cực kỳ lớn để làm chín thức ăn. Hơn nữa, máy cũng ngốn rất nhiều điện, do đó, nếu đã sử dụng xong, bạn nên rút phích cắm thiết bị.

Lò vi sóng cũng tiêu thụ rất nhiều điện. Ảnh: Pexels

Thiết bị làm đẹp

Bàn ủi quần áo tạo ra mức nhiệt rất cao trong quá trình hoạt động. Dù nhiều mẫu mới có hệ thống tự ngắt, nhưng người dùng không nên phó mặc hoàn toàn tài sản cho tính năng này. Khi ủi đồ xong, người dùng cần vặn núm về mức nhiệt thấp nhất rồi mới rút dây điện ra.

Các dụng cụ làm tóc như máy sấy hay kẹp tóc cũng giữ nhiệt rất lâu sau khi bấm tắt. Người dùng lại thường xài các máy này trong nhà tắm ẩm ướt, khiến nước dễ văng vô thiết bị. Nếu thiết bị vẫn ghim điện, bảng mạch bên trong sẽ bị đoản mạch, có thể khiến bạn bị điện giật.

Thực tế cho thấy nhiều người hiện nay vẫn giữ thói quen ghim điện đồ gia dụng xuyên suốt vì lười thao tác rút ra cắm vô. Tuy nhiên, thói quen này có thể khiến hóa đơn tiền điện tăng cao, và làm tăng nguy cơ chập cháy khó lường.

Bàn ủi sinh ra lượng nhiệt rất lớn và tiêu thụ nhiều điện, nếu không sử dụng, bạn nên rút phích cắm ngay. Ảnh: Pexels

