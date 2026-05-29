Người Việt ngày càng chịu chi cho các thiết bị dọn dẹp thông minh

(PLO)- Thiết bị dọn dẹp thông minh đang trở thành một trong những nhóm hàng tăng trưởng nhanh nhất trên thị trường gia dụng.

Khi robot hút bụi, máy hút bụi lau nhà và máy lọc không khí ngày càng phổ biến, người dùng cũng bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến khả năng tự động hóa, làm sạch sâu và tiết kiệm thời gian chăm sóc nhà cửa.

Theo số liệu từ GfK, thị trường máy hút bụi cầm tay và máy hút bụi lau nhà tại Việt Nam trong quý I năm 2026 đã đạt doanh thu tương đương gần 70% toàn ngành của cả năm 2025, đồng thời cao gần gấp ba lần so với năm 2022. Xu hướng người dùng sẵn sàng chi nhiều hơn cho các thiết bị cao cấp cũng cho thấy nhu cầu đối với các giải pháp chăm sóc nhà cửa thông minh đang ngày càng rõ nét.

Mới đây, Dreame đã trình làng dòng thiết bị dọn dẹp thế hệ mới tại Việt Nam, bao gồm máy hút bụi lau nhà H16 Pro TriForce, H16 Steam, robot hút bụi D30 Ultra CE, máy lọc không khí FP10 và máy hút bụi giường nệm D20 Aura.

Nổi bật nhất là H16 Pro TriForce, mẫu máy hút bụi lau nhà được Dreame định vị ở phân khúc cao cấp. Thiết bị tích hợp đồng thời ba giải pháp làm sạch gồm hơi nước siêu nhiệt 200 độ C, hệ thống lau nước nóng 90 độ C và bọt làm sạch chuyên dụng. Theo hãng, công nghệ này giúp xử lý dầu mỡ, vết bẩn cứng đầu, mùi thú cưng và vi khuẩn trên sàn nhà hiệu quả hơn.

H16 Pro TriForce có khả năng làm sạch bằng hơi nước siêu nhiệt 200 độ C, nước nóng 90 độ C và bọt làm sạch chuyên dụng. Ảnh: TIỂU MINH

Máy sở hữu lực hút lên đến 30.000 Pa, kết hợp cảm biến thông minh và hệ thống thanh gạt kép để tối ưu khả năng làm sạch trên nhiều loại bề mặt. Một trong những tính năng đáng chú ý là cơ chế tự làm sạch bằng hơi nước siêu nhiệt, sau đó tiếp tục giặt nóng và sấy khô ở nhiệt độ 95 độ C nhằm hạn chế vi khuẩn và mùi ẩm bên trong con lăn.

Bên cạnh đó, Dreame còn giới thiệu H16 Steam, phiên bản tập trung vào khả năng làm sạch bằng hơi nước nóng 200 độ C. Thiết bị có lực hút 28.000 Pa, hỗ trợ ngả phẳng 180 độ để tiếp cận các khu vực thấp như gầm giường, gầm tủ và có thể tự điều chỉnh lực hút dựa trên mức độ bụi bẩn thực tế.

Ở nhóm robot hút bụi, D30 Ultra CE được trang bị lực hút 25.000 Pa cùng trạm sạc đa chức năng có khả năng tự giặt giẻ, tự đổ rác và vệ sinh đế giặt. Đây là nhóm tính năng đang được nhiều người dùng quan tâm khi xu hướng tự động hóa việc dọn dẹp trong gia đình ngày càng phổ biến.

Trong khi đó, máy lọc không khí FP10 gây chú ý với công nghệ con lăn tự làm sạch được Dreame giới thiệu là đầu tiên trên thế giới. Thiết bị sử dụng hệ thống lọc 6 lớp cùng bộ lọc HEPA 14 nhằm loại bỏ lông thú cưng, bụi mịn và các tác nhân gây dị ứng trong không khí.

Người Việt ngày càng chịu chi và quan tâm nhiều đến các thiết bị dọn dẹp thông minh. Ảnh: TIỂU MINH

Sản phẩm cuối cùng là D20 Aura, máy hút bụi giường nệm được tích hợp trạm đổ bụi tự động. Thiết bị có lực hút 16.000 Pa, kết hợp đèn UV, sấy khí nóng 70 độ C, cảm biến mạt bụi AI và hệ thống lọc đa tầng nhằm hỗ trợ làm sạch nệm và hạn chế các tác nhân gây dị ứng.

Theo công bố, H16 Pro TriForce sẽ được bán tại Việt Nam từ đầu tháng 6 với giá 19,99 triệu đồng. Các sản phẩm còn lại đã được mở bán với mức giá từ 3,19 triệu đồng đến 12,99 triệu đồng.

