Tin công nghệ 20-3: Thiết bị mới giúp giảm thời gian dọn dẹp và nấu nướng

1. Thiết bị mới giúp giảm thời gian dọn dẹp và nấu nướng

Những công việc như hút bụi hay nấu ăn vốn lặp đi lặp lại mỗi ngày, nhưng lại chiếm khá nhiều thời gian. Do đó, các thiết bị gia dụng thông minh hiện nay không chỉ dừng lại ở việc hoạt động tốt, mà còn phải tiện lợi và giảm thao tác cho người dùng.

Mới đây, Dreame đã trình làng dòng robot hút bụi cao cấp X60 Ultra và Tasti PT60, hướng đến việc giảm bớt các thao tác lặt vặt trong sinh hoạt hằng ngày.

Điểm thay đổi lớn nhất trên X60 Ultra là thiết kế mỏng chưa đến 8 cm, đủ để len vào các khu vực thấp như gầm giường, sofa hay tủ kệ. Đây là những vị trí thường bị bỏ qua khi dọn dẹp. Máy cũng có thể vượt qua bậc cửa hoặc thảm dày, hạn chế tình trạng bị kẹt hoặc phải can thiệp thủ công.

Robot được tích hợp camera AI, có thể phát hiện vật thể nhỏ và điều chỉnh cách làm sạch theo từng khu vực. Khi gặp nơi nhiều bụi, thiết bị có thể tự thay đổi lực hút (tối đa 36.000 Pa) hoặc chế độ lau.

Trong khi đó, nồi chiên không dầu Tasti PT60 đi theo hướng thực dụng hơn với thiết kế hai ngăn nấu riêng. Người dùng có thể nấu hai món cùng lúc thay vì chia nhiều lần như trước. Phần điều khiển tách khỏi ngăn nồi giúp việc vệ sinh dễ hơn, đồng thời cho phép quan sát trực tiếp thực phẩm khi đang nấu.

Sản phẩm hỗ trợ điều chỉnh nhiệt độ, kết hợp khí nóng với hơi nước để món ăn chín đều, hạn chế khô bên trong.

Hiện tại, X60 Ultra và Tasti PT60 đang được bán với giá lần lượt là 29,9 triệu đồng và 3,99 triệu đồng. Có thể thấy, việc Dreame đưa ra cùng lúc hai thiết bị thuộc hai nhóm khác nhau cho thấy hãng không còn chỉ tập trung vào robot hút bụi, mà đang mở rộng sang các sản phẩm phục vụ sinh hoạt trong gia đình.

Hàng trăm triệu người dùng iPhone đang gặp rủi ro (PLO)- Lỗ hổng này thậm chí không yêu cầu nạn nhân phải tải bất cứ thứ gì xuống iPhone của mình.

2. Người dùng không còn mặn mà nâng cấp smartphone mỗi năm

Khảo sát mới từ Android Authority cho thấy xu hướng nâng cấp smartphone cao cấp theo chu kỳ hằng năm đang dần chững lại, khi người dùng ngày càng cân nhắc kỹ hơn trước khi đổi máy.

Theo kết quả khảo sát, chỉ một phần nhỏ người tham gia cho biết họ vẫn giữ thói quen nâng cấp điện thoại cao cấp mỗi năm. Phần lớn còn lại chọn tiếp tục sử dụng, thường từ hai đến bốn năm mới thay thiết bị. Điều này phản ánh sự thay đổi rõ rệt trong hành vi tiêu dùng, nhất là ở nhóm người dùng am hiểu công nghệ.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc các mẫu smartphone cao cấp gần đây không còn tạo ra khác biệt đủ lớn giữa các thế hệ. Những nâng cấp về camera, hiệu năng hay tính năng AI vẫn có, nhưng chưa đủ để tạo cảm giác phải nâng cấp ngay như trước.

Bên cạnh đó, giá bán của dòng flagship ngày càng cao cũng khiến người dùng cân nhắc nhiều hơn. Trong khi đó, các thiết bị đời cũ vẫn đáp ứng tốt nhu cầu hằng ngày, từ làm việc, giải trí đến chụp ảnh. Việc giữ máy lâu hơn trở thành lựa chọn hợp lý về chi phí.

Khảo sát cũng cho thấy người dùng hiện quan tâm nhiều hơn đến độ bền và thời gian hỗ trợ phần mềm, thay vì chỉ nhìn vào cấu hình. Đây là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định có nên nâng cấp hay không.

Ở góc độ thị trường, xu hướng này đặt ra thách thức cho các hãng sản xuất. Khi chu kỳ nâng cấp kéo dài, việc thuyết phục người dùng chi tiền cho thiết bị mới sẽ khó hơn, buộc các hãng phải tạo ra thay đổi rõ rệt hơn thay vì chỉ nâng cấp nhỏ qua từng năm.

3. Điện thoại gập giá gần 65 triệu, người dùng nhận được gì?

OPPO vừa giới thiệu mẫu điện thoại gập Find N6 tại thị trường Việt Nam, với giá bán từ 64,99 triệu đồng. Thiết bị tiếp tục được hãng định vị cho nhu cầu làm việc và sử dụng đa nhiệm trên màn hình lớn.

Điểm đáng chú ý trên Find N6 là phần màn hình bên trong được cải thiện độ phẳng khi mở ra, giảm cảm giác nếp gấp so với các thế hệ trước. Máy sử dụng thiết kế bản lề mới kết hợp vật liệu màn hình tối ưu hơn, nhằm giữ bề mặt hiển thị ổn định trong quá trình sử dụng lâu dài.

Ngoài phần cứng, OPPO còn tập trung vào trải nghiệm làm việc trên thiết bị gập. Find N6 cho phép mở nhiều ứng dụng cùng lúc trên màn hình lớn, đồng thời hỗ trợ bút cảm ứng AI Magic Pen để ghi chú, vẽ và thao tác nhanh. Các công cụ AI đi kèm giúp xử lý nội dung trực tiếp trên màn hình, thay vì phải chuyển qua thiết bị khác.

Máy sử dụng vi xử lý cao cấp, đi kèm pin 6.000 mAh và sạc nhanh, đáp ứng nhu cầu sử dụng liên tục. Hệ thống camera hợp tác với Hasselblad tiếp tục được duy trì, hỗ trợ chụp ảnh và quay video ở độ phân giải cao.

Tại Việt Nam, OPPO Find N6 sẽ mở bán từ cuối tháng 3 với phiên bản 16 GB RAM và 512 GB bộ nhớ trong.

Tin buồn dành cho người dùng Samsung (PLO)- Samsung đã chính thức hủy bỏ dự án điện thoại thông minh tham vọng nhất của hãng trong nhiều năm qua.

Đây là mẫu iPhone huyền thoại vừa bị Apple ‘khai tử’ (PLO)- Sau hơn một thập kỷ kể từ ngày ra mắt, iPhone 5, mẫu iPhone đầu tiên sử dụng cổng Lightning, đã chính thức được Apple đưa vào danh sách sản phẩm lỗi thời.