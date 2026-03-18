Tài khoản Google của bạn sẽ bị xóa nếu bỏ qua email này

(PLO)- Nhiều tài khoản lâu ngày không sử dụng đang đứng trước nguy cơ bị xóa theo chính sách mới của Google.

Google sẽ xóa các tài khoản lâu ngày không hoạt động

Trong bối cảnh email lừa đảo ngày càng tinh vi, nhiều người thường có thói quen bỏ qua mọi thông báo mang tính “khẩn cấp”, kể cả khi người gửi được hiển thị là Google. Tuy nhiên, có một loại email nếu phớt lờ, bạn có thể mất quyền truy cập vào tài khoản Google và toàn bộ dữ liệu đi kèm.

Dạo gần đây, nhiều người dùng cho biết họ nhận được email từ Google yêu cầu đăng nhập để tránh bị xóa tài khoản vì lâu ngày không sử dụng. Với cách đặt tiêu đề mang tính cảnh báo, thông báo này rất dễ bị nhầm lẫn là thư lừa đảo. Tuy nhiên, thực tế đây là email được gửi theo chính sách xử lý tài khoản không hoạt động mà Google đang áp dụng.

Google gửi email cảnh báo sẽ xóa tài khoản nếu người dùng không đăng nhập trước thời hạn. Ảnh: Forbes

Theo đó, Google sẽ xóa tài khoản nếu người dùng không đăng nhập hoặc sử dụng trong ít nhất hai năm. Khi tài khoản bị xóa, mọi dữ liệu liên quan như Gmail, Drive, Photos, Google Play và các dịch vụ khác đều sẽ bị xóa theo.

Ruth Kricheli, Phó chủ tịch quản lý sản phẩm của Google, cho biết: “Nếu một tài khoản Google không được sử dụng trong một thời gian dài thì sẽ có nhiều khả năng bị xâm phạm hơn”. Lý do là các tài khoản này sẽ không được kiểm tra bảo mật thường xuyên, không kích hoạt xác thực hai yếu tố và có thể đang sử dụng mật khẩu không an toàn.

Dù email có thể là thật nhưng người dùng vẫn không nên vội vàng nhấp vào liên kết bên trong. Các chuyên gia bảo mật khuyến cáo cách an toàn nhất là mở trình duyệt, truy cập trực tiếp vào trang Google và đăng nhập theo cách thông thường để kiểm tra tình trạng tài khoản. Việc này sẽ giúp hạn chế rủi ro trong trường hợp email đó là giả mạo.

Làm thế nào để bảo vệ tài khoản Google?

Để tránh bị xóa tài khoản Google, người dùng cần đăng nhập vào tài khoản ít nhất một lần trong hai năm. Ngoài ra, bạn cũng có thể thực hiện các hoạt động khác chẳng hạn như gửi hoặc nhận email, tạo lịch hẹn hoặc chỉnh sửa tệp.

Dưới đây là một số cách để tránh bị xóa tài khoản Google:

- Đăng nhập vào tài khoản của bạn ít nhất một lần trong hai năm.

- Gửi hoặc nhận email.

- Tạo lịch hẹn.

- Chỉnh sửa tệp.

- Sử dụng các dịch vụ khác của Google, đơn cử như Google Drive, Google Docs, Google Maps, YouTube…

Nếu lo lắng về việc Google xóa tài khoản của mình, bạn hãy kiểm tra trạng thái tài khoản bằng cách truy cập trang web của Google tại địa chỉ https://myaccount.google.com/, tìm đến mục Dữ liệu và Quyền riêng tư - Hoạt động của tôi.

Kiểm tra hoạt động của tài khoản Google. Ảnh: MINH HOÀNG

