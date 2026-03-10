Làm ngay điều này để tránh bị khóa tài khoản Google

(PLO)- Google vừa đưa ra một số lời khuyên mới nhằm giúp người dùng giảm nguy cơ bị khóa tài khoản, và hạn chế gián đoạn công việc.

Google là một trong những tài khoản quan trọng nhất hiện nay khi nó liên quan đến nhiều dịch vụ như email, lưu trữ hình ảnh, tài liệu công việc và lịch làm việc hằng ngày. Khi xảy ra sự cố đăng nhập hoặc tài khoản bị khóa, bạn sẽ không thể truy cập dữ liệu cũng như ảnh hưởng đáng kể đến công việc.

Để giảm thiểu rủi ro, Google khuyến nghị người dùng nên kiểm tra và cập nhật lại các thiết lập bảo mật trong phần quản lý tài khoản, hoặc truy cập trực tiếp tại https://myaccount.google.com/security.

Kiểm tra các tùy chọn bảo mật tài khoản Google. Ảnh: MINH HOÀNG

Đầu tiên là bật tính năng xác minh 2 bước. Cơ chế này sẽ yêu cầu thêm một bước xác minh ngoài mật khẩu, chẳng hạn nhập mã được gửi về điện thoại hoặc ứng dụng xác thực (khuyến nghị nên sử dụng Authy, Google Authenticator…). Việc bổ sung lớp bảo vệ thứ hai sẽ giúp tài khoản của bạn hạn chế bị truy cập trái phép chỉ vì lộ mật khẩu.

Song song đó, Google cũng khuyến khích người dùng bổ sung và cập nhật số điện thoại khôi phục cùng email khôi phục. Đây là các kênh được sử dụng để nhận mã xác minh hoặc liên kết đặt lại mật khẩu khi người dùng không thể đăng nhập. Nếu thông tin khôi phục cũ không còn sử dụng, khả năng lấy lại tài khoản gần như rất thấp.

Thiết lập số điện thoại, email khôi phục trong trường hợp tài khoản bị khóa. Ảnh: MINH HOÀNG

Một điểm đáng chú ý là tính năng Recovery Contacts, cho phép bạn chỉ định tối đa 10 người tin cậy để hỗ trợ xác minh danh tính khi cần khôi phục tài khoản.

Người dùng có thể thêm địa chỉ email của các liên hệ này trong mục Security (bảo mật). Điều kiện là các liên hệ phải có tài khoản Google đang hoạt động. Sau khi nhận được lời mời, người được chọn có quyền chấp nhận hoặc từ chối. Chỉ khi đồng ý, họ mới trở thành liên hệ khôi phục chính thức.

Trong trường hợp không thể đăng nhập, người dùng có thể chọn một trong các liên hệ đã thiết lập. Hệ thống sẽ cung cấp một mã xác minh để người dùng gửi cho người liên hệ. Mã này được dùng để xác nhận yêu cầu hỗ trợ, từ đó giúp hoàn tất quy trình lấy lại quyền truy cập.

Google cho biết cơ chế này được thiết kế để tăng thêm một phương án xác minh khi các cách thông thường như nhận mã qua điện thoại không sử dụng được.

Ngoài ra, Google cũng cung cấp 10 mã dự phòng để sử dụng thay cho bước xác thực hai yếu tố. Những mã này có thể được tạo và lưu lại để dùng trong tình huống người dùng mất thiết bị xác thực hoặc không nhận được mã đăng nhập. Tuy nhiên, hãng lưu ý các mã dự phòng cần được bảo quản cẩn thận. Nếu bị lộ, người khác có thể sử dụng chúng để truy cập tài khoản.

Theo Google, việc thiết lập đồng thời nhiều phương án khôi phục sẽ giúp tăng khả năng lấy lại tài khoản trong các tình huống như quên mật khẩu, mất thiết bị xác thực hoặc gặp trục trặc đăng nhập.

Người dùng nên thường xuyên kiểm tra bảo mật tài khoản Google. Ảnh: MINH HOÀNG

