4 sai lầm về sạc pin bạn nên biết để tránh mất quyền lợi

(PLO)- Nhiều thói quen sạc pin được truyền miệng từ thời xưa đến nay đã không còn đúng với smartphone đời mới.

Pin điện thoại chắc chắn sẽ xuống cấp theo thời gian bất kể bạn sử dụng như thế nào. Đây là linh kiện tiêu hao, giống như lốp xe hay pin laptop, dùng càng lâu thì khả năng giữ điện càng giảm. Do đó, không có cách nào giữ pin luôn khỏe mãi, thay vào đó, bạn chỉ có thể giảm tốc độ chai pin bằng cách sạc và sử dụng hợp lý hơn.

Hiểu lầm phổ biến nhất là phải dùng cạn pin về 0% rồi mới sạc. Cách này từng đúng đối với một số loại pin cũ, nhưng không phù hợp với pin lithium-ion trên smartphone hiện nay. Theo How-To Geek, việc xả pin đến cạn thường xuyên không giúp pin bền hơn, thậm chí có thể gây hại. Điện thoại sẽ hoạt động tốt hơn khi được sạc nhiều lần trong ngày, thay vì luôn chờ đến lúc gần tắt nguồn mới cắm sạc.

Sạc pin đúng cách sẽ giúp kéo dài tuổi thọ pin. Ảnh: Pexels

Nhiều người cũng lo sạc qua đêm sẽ làm điện thoại quá tải. Thực tế, smartphone hiện đại đã có cơ chế quản lý sạc, tự giảm hoặc ngắt dòng khi pin đầy. Trên iPhone và nhiều mẫu Android, tính năng sạc tối ưu còn học thói quen của người dùng, giữ pin ở mức khoảng 80% rồi mới sạc đầy trước khi họ thường rút sạc. Do đó, sạc qua đêm không nguy hiểm như nhiều người nghĩ, miễn là sử dụng cục sạc và cáp sạc đạt chuẩn.

Sạc nhanh và sạc không dây cũng thường bị cho là làm hỏng pin. Về mặt kỹ thuật, hai cách sạc này có thể tạo thêm nhiệt, trong khi nhiệt là yếu tố ảnh hưởng đến tuổi thọ pin. Tuy nhiên, các hãng đã thiết kế hệ thống kiểm soát nhiệt và tốc độ sạc để giảm rủi ro. Vấn đề đáng ngại hơn không phải là sạc nhanh, mà là vừa sạc vừa chơi game nặng, đặt máy ở những khu vực nắng nóng hoặc sử dụng bộ sạc kém chất lượng.

Người dùng cũng không cần liên tục tắt ứng dụng chạy nền với hy vọng tiết kiệm pin. Cả iOS và Android đều có cơ chế quản lý ứng dụng nền. Việc mở lại ứng dụng từ đầu nhiều lần đôi khi còn tốn tài nguyên hơn. Chỉ nên tắt ứng dụng khi nó bị lỗi, chạy chậm hoặc gây hao pin rõ rệt.

Cách bảo vệ pin tốt nhất là không để điện thoại ở những khu vực quá nóng, sử dụng cục sạc và dây cáp phù hợp (có thương hiệu), bật tính năng sạc tối ưu hóa và không để pin cạn hoàn toàn.

