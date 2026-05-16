Sẽ rất tiếc nếu sử dụng điện thoại Android mà không biết 5 tính năng này

(PLO)- Nhiều điện thoại Android hiện nay được trang bị sẵn các tính năng hữu ích nhưng không phải ai cũng biết hoặc tận dụng đúng cách.

Theo BGR, những công cụ này xuất hiện trên hầu hết các thiết bị Android, dù cách gọi có thể khác nhau tùy từng hãng.

Một trong những tính năng phổ biến nhưng ít được chú ý là trình chiếu màn hình điện thoại lên TV. Khi xem các nội dung giải trí, chơi game... người dùng có thể phản chiếu nội dung từ điện thoại lên màn hình lớn thông qua các tùy chọn như Cast, Screen Cast hoặc Smart View (tùy thiết bị). Cách làm này mang đến trải nghiệm tốt hơn, rõ ràng hơn mà không cần dây cáp kết nối rườm rà.

Nếu thường xuyên nhận được thông báo liên tục, ảnh hưởng đến công việc hoặc khả năng tập trung, bạn có thể hạn chế bằng cách vào Cài đặt - Thông báo - Thời gian chờ thông báo - Sử dụng thời gian chờ thông báo.

Một tính năng khác là khóa ứng dụng đang mở, thường được gọi là App pinning. Khi kích hoạt, điện thoại chỉ cho phép sử dụng một ứng dụng cố định trên màn hình và hạn chế truy cập sang nội dung khác. Điều này hữu ích khi cho người khác mượn máy trong thời gian ngắn mà không lo họ truy cập vào dữ liệu cá nhân.

Cách ghim ứng dụng trên Android để hạn chế người khác mở ứng dụng khác. Ảnh: TIỂU MINH

Để sử dụng, bạn hãy mở cài đặt Android, vào Bảo mật & quyền riêng tư, sau đó chạm vào Thêm bảo mật & quyền riêng tư, và bật Ghim ứng dụng. Lưu ý rằng giao diện người dùng có thể hơi khác nhau tùy thuộc vào phiên bản Android và giao diện của nhà sản xuất, nhưng các bước sẽ tương đối giống nhau.

Bên cạnh đó, nhiều máy Android còn hỗ trợ thao tác lật điện thoại để tắt chuông hoặc giảm âm thông báo. Một số thiết bị còn có thể tự kích hoạt chế độ không làm phiền khi phát hiện thao tác này, giúp người dùng nhanh chóng tắt tiếng trong cuộc họp hoặc lúc cần yên tĩnh.

Nhìn chung, phần lớn các tính năng này không phải mới, nhưng lại nằm khá sâu trong phần cài đặt nên dễ bị bỏ qua. Khi tận dụng đúng, người dùng có thể cải thiện trải nghiệm sử dụng hằng ngày mà không cần cài thêm ứng dụng của bên thứ ba.

Nhiều tính năng giúp bạn sử dụng điện thoại Android thuận tiện hơn. Ảnh: TIỂU MINH

Thông tin quan trọng dành cho người dùng Zalo (PLO)- Zalo đang bổ sung nhiều tính năng AI nhằm hỗ trợ người dùng gọi video, nhắn tin và thao tác dễ dàng hơn, đặc biệt với người lớn tuổi, khiếm thị hoặc thường xuyên dùng giọng nói để nhập nội dung.

45% mật khẩu bị lộ có thể bị bẻ khóa trong chưa đầy một phút (PLO)- Trong năm 2025, Kaspersky đã ghi nhận hơn 1 triệu vụ tấn công bằng mã độc đánh cắp mật khẩu tại Đông Nam Á, riêng Việt Nam có 468.313 trường hợp, tăng 21% so với năm trước.