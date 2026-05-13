TV tích hợp AI sẽ làm được gì ngoài xem phim?

Trong bối cảnh thị trường giảm nhẹ 0,4%, phân khúc TV OLED vẫn tăng 26,7% về sản lượng, cho thấy người dùng sẵn sàng chi nhiều hơn cho những mẫu TV có hình ảnh tốt, màn hình lớn và nhiều tính năng thông minh.

Trong bối cảnh thị trường TV đã khá bão hòa, việc chỉ tăng kích thước màn hình hoặc nâng độ phân giải không còn đủ để tạo sự khác biệt. Do đó, các hãng đã bắt đầu tích hợp thêm AI để cải thiện trải nghiệm người dùng, từ tìm nội dung, nhận diện giọng nói, cá nhân hóa trang chủ đến tự tối ưu hình ảnh và âm thanh khi xem phim, thể thao hoặc chơi game.

Theo số liệu của GfK, LG hiện đứng thứ hai toàn thị trường với 20,7% thị phần sản lượng và 23,7% thị phần giá trị. Riêng ở phân khúc OLED, LG dẫn đầu với 62,5% thị phần. Đây là nền tảng để hãng tiếp tục đưa AI vào nhiều dòng TV, từ OLED evo AI, Micro RGB evo AI đến QNED evo AI MiniLED và Nano 4K UHD AI.

Phân khúc TV OLED vẫn tăng trưởng mạnh bất chấp thị trường sụt giảm nhẹ. Ảnh: MINH HOÀNG

Vậy TV có AI thì làm được gì?

Trước hết, AI giúp TV bớt phụ thuộc vào thao tác tìm kiếm truyền thống. Thay vì gõ từng chữ bằng remote, người dùng có thể đặt câu hỏi bằng giọng nói để tìm phim, chương trình, thông tin liên quan đến nội dung đang xem hoặc nhờ TV gợi ý nội dung phù hợp. Trên dải TV LG 2026, Microsoft Copilot và Gemini được tích hợp trực tiếp, cho phép người dùng hỏi và tìm kiếm ngay trên màn hình theo cách tự nhiên hơn.

Điều này đặc biệt hữu ích trong những tình huống rất đời thường. Chẳng hạn, khi đang xem một bộ phim và muốn biết diễn viên đó từng đóng phim nào khác, người dùng có thể hỏi ngay trên TV. Khi chuẩn bị xem bóng đá, TV có thể hỗ trợ theo dõi lịch thi đấu, đặt lịch xem trận, cập nhật tỉ số và gợi ý các nội dung thể thao liên quan dựa trên thói quen của từng người.

TV ngày nay không chỉ để xem phim, nghe nhạc mà còn có thể chơi game, điều khiển các thiết bị thông minh trong ngôi nhà. Ảnh: MINH HOÀNG

AI cũng được dùng để cá nhân hóa trải nghiệm theo từng thành viên trong gia đình. Tính năng AI Voice ID có thể nhận diện người dùng bằng giọng nói, từ đó điều chỉnh giao diện trang chủ, đề xuất nội dung và tiện ích phù hợp. Nói dễ hiểu, cùng một chiếc TV, nhưng bố mẹ, trẻ nhỏ hoặc người thích thể thao có thể nhìn thấy các gợi ý khác nhau khi sử dụng.

Một điểm đáng chú ý khác là AI không chỉ nằm ở phần tìm kiếm, mà còn tham gia vào xử lý hình ảnh và âm thanh. Với bộ xử lý α11 AI thế hệ thứ ba trên các dòng OLED evo AI 2026, LG cho biết tốc độ xử lý cao hơn 50%, hiệu suất đồ họa cao hơn 70% và khả năng xử lý AI nhanh hơn 5,6 lần so với thế hệ trước. Bộ xử lý này giúp TV tối ưu chất lượng hiển thị, âm thanh và cá nhân hóa trải nghiệm theo thời gian thực.

Nói đơn giản, khi xem nội dung có chất lượng không đồng đều, TV có thể tự nâng cấp độ chi tiết, điều chỉnh độ tương phản, màu sắc và âm thanh để hình ảnh dễ xem hơn trên màn hình lớn.

Trên dòng QNED evo AI 2026, các tính năng như AI Super Upscaling, Dynamic Tone Mapping Pro và AI Sound Pro được dùng để cải thiện độ chi tiết, độ tương phản và âm thanh, đặc biệt khi xem thể thao, phim hoặc chơi game trên màn hình kích thước lớn.

TV tích hợp AI cũng có thể tự hỗ trợ khi gặp trục trặc. Thay vì người dùng phải mò trong nhiều lớp cài đặt, AI Chatbot có thể phát hiện một số lỗi của TV và gợi ý hướng xử lý. Đây là thay đổi nhỏ nhưng thực tế, nhất là với người dùng lớn tuổi hoặc những gia đình không rành thao tác kỹ thuật.

Ngoài vai trò giải trí, TV đang dần trở thành màn hình điều khiển trong nhà. LG Home Hub cho phép người dùng theo dõi và điều khiển các thiết bị thông minh trong cùng một giao diện. Khi kết hợp với nền tảng webOS, TV không chỉ dùng để xem nội dung mà còn có thể trở thành trung tâm quản lý đèn, máy lạnh, loa, thiết bị gia dụng hoặc các thiết bị kết nối khác trong không gian sống.

Độc đáo mẫu TV OLED evo AI W6 không dây, màn hình lớn, viền mỏng. Ảnh: MINH HOÀNG

Ở nhóm TV cao cấp, AI được LG kết hợp với các nâng cấp về màn hình và thiết kế để xử lý những nhu cầu cụ thể hơn. OLED evo AI W6 hướng đến người muốn một chiếc TV treo sát tường, gọn như một khung tranh, với độ mỏng khoảng 9,9 mm và hộp Zero Connect Box giúp truyền hình ảnh, âm thanh không dây lên đến 4K 165 Hz.

Trong khi đó, Micro RGB evo AI tập trung vào trải nghiệm màn hình lớn với kích thước 100 inch, dùng hệ thống đèn LED RGB siêu nhỏ để kiểm soát màu sắc chi tiết hơn.

Ở phân khúc QNED evo AI MiniLED, LG mở rộng kích thước đến 115 inch, phù hợp với những gia đình muốn xem bóng đá, xem phim hoặc chơi game trên màn hình lớn mà vẫn cần hình ảnh rõ và chuyển động mượt.

Bên cạnh dải sản phẩm TV, LG còn giới thiệu loạt loa thanh mới, đơn cử như Sound Suite hỗ trợ Dolby Atmos FlexConnect, cho phép TV và loa liên kết với loa phụ không dây để tạo hệ thống âm thanh linh hoạt. Khi hình ảnh, âm thanh và AI được đồng bộ tốt hơn, TV không chỉ là màn hình lớn trong phòng khách mà trở thành một thiết bị phục vụ nhiều nhu cầu hơn, từ xem phim, chơi game, theo dõi thể thao đến điều khiển nhà thông minh.

Mặc dù vậy, AI trên TV chỉ thật sự có ý nghĩa khi làm trải nghiệm đơn giản hơn. Người dùng không cần những thuật ngữ phức tạp, mà cần TV tìm nội dung nhanh hơn, hình ảnh đẹp hơn, âm thanh rõ hơn, ít lỗi hơn và dễ dùng hơn cho cả gia đình.

Đây cũng là lý do các hãng TV đang chuyển trọng tâm từ việc chỉ tăng kích thước màn hình sang cải thiện cách người dùng tương tác với TV mỗi ngày.

