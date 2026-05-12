Thông tin rò rỉ về iPhone 20 hé lộ 7 tính năng đáng kinh ngạc

(PLO)- Năm 2027 đánh dấu 20 năm iPhone ra đời, đây cũng có thể là thời điểm Apple làm mới dòng sản phẩm quan trọng nhất của mình.

Apple thường không thay đổi thiết kế iPhone quá nhiều theo từng năm, thay vào đó, hãng có xu hướng giữ một kiểu dáng trong nhiều thế hệ, sau đó mới tung ra một bản nâng cấp lớn. Lần gần nhất iPhone có sự thay đổi rõ rệt là với iPhone X, ra mắt vào năm 2017, khi Apple bỏ nút Home, đưa Face ID lên iPhone và mở ra thiết kế tai thỏ kéo dài nhiều năm sau đó.

Theo Tom’s Guide, các rò rỉ gần đây cho rằng Apple có thể gọi dòng máy ra mắt năm 2027 là iPhone 20, thay vì iPhone 19, để gắn với cột mốc kỉ niệm 20 năm ra đời dòng iPhone. Dù chưa có xác nhận chính thức, nhưng cách đặt tên này không phải không có cơ sở, bởi Apple từng dùng tên gọi iPhone X cho dịp kỷ niệm 10 năm.

Theo một số nguồn tin, iPhone 20 có thể sẽ được trang bị màn hình cong nhẹ ở cả bốn cạnh, tạo cảm giác mặt trước liền mạch hơn so với iPhone hiện tại.

Xóa ngay 28 ứng dụng Android độc hại này để tránh mất tiền (PLO)- Các nhà nghiên cứu bảo mật vừa phát hiện 28 ứng dụng Android độc hại trên Google Play, hứa hẹn xem được lịch sử cuộc gọi, tin nhắn SMS... của bất kỳ số điện thoại nào để dụ người dùng trả tiền.

Để đạt được mặt trước gần như không có điểm khuyết, Apple được đồn đoán sẽ đưa Face ID và camera selfie xuống dưới màn hình. Công nghệ này đã xuất hiện trên một số mẫu Android, nhưng chất lượng camera ẩn dưới màn hình vẫn là vấn đề nan giải.

Nếu Apple áp dụng trên iPhone 20, hãng không chỉ cần giấu camera cho đẹp, mà còn phải giữ chất lượng ảnh đủ tốt và bảo đảm Face ID hoạt động ổn định.

Tuy nhiên, đây cũng là phần còn nhiều tranh cãi. MacRumors cho biết một số nguồn trong ngành màn hình cho rằng Face ID ẩn dưới màn hình có thể chưa sẵn sàng cho iPhone năm 2027, trong khi một số nguồn thạo tin khác lại tin Apple vẫn đang hướng tới thiết kế toàn màn hình. Nói cách khác, người dùng nên xem đây là tin đồn đáng chú ý, chưa phải thông tin chắc chắn.

Một thay đổi khác được nhắc đến là nút bấm vật lý có thể được thay bằng nút cảm ứng lực. Thay vì bấm xuống như hiện nay, người dùng sẽ chạm hoặc nhấn vào vùng cảm ứng trên thân máy, sau đó iPhone tạo phản hồi rung để mô phỏng cảm giác bấm thật. Cách làm này có thể giúp thân máy liền lạc hơn, giảm chi tiết cơ học và phù hợp với thiết kế nhiều kính hơn.

iPhone 20 được cho là sẽ có một thiết kế hoàn toàn mới.

iPhone 20 cũng được đồn đoán có loa ẩn dưới màn hình. Nếu kết hợp với camera và Face ID ẩn, mặt trước của máy có thể gọn hơn rất nhiều. Trong những năm qua, các hãng điện thoại đều cố gắng giảm viền, giấu cảm biến và tận dụng tối đa diện tích hiển thị.

Một tính năng khác mà người dùng iPhone đã chờ lâu là sạc ngược không dây. Nếu được trang bị, iPhone 20 có thể dùng mặt lưng để sạc AirPods hoặc các phụ kiện tương thích. Tính năng này đã có trên nhiều điện thoại Android, nhưng Apple đến nay vẫn chưa đưa lên iPhone, có thể vì các yêu cầu về nhiệt độ, hiệu suất sạc và độ ổn định.

Về độ bền, các nguồn tin rò rỉ còn nhắc đến một lớp kính chống trầy mới, tạm được gọi là Ceramic Shield Ultra. Tên gọi này chưa được Apple xác nhận, nhưng nếu iPhone 20 dùng thiết kế nhiều kính hơn, khả năng chống trầy và chống va đập chắc chắn sẽ là yếu tố quan trọng. Một chiếc iPhone đẹp hơn nhưng dễ hỏng hơn sẽ khó thuyết phục người dùng, nhất là khi giá bán iPhone cao cấp ngày càng đắt.

Tin đồn đáng chú ý cuối cùng là viên pin 6.000 mAh. Nếu thông tin này chính xác, đây sẽ là mức dung lượng rất lớn đối với iPhone. Apple trước nay thường không chạy đua dung lượng pin như nhiều hãng Android, mà tập trung vào tối ưu chip, màn hình và phần mềm. Vì vậy, viên pin lớn hơn có thể giúp iPhone 20 cải thiện rõ thời lượng sử dụng, đặc biệt nếu máy có màn hình lớn, nhiều cảm biến ẩn và các tính năng mới tiêu tốn năng lượng hơn.

Mặc dù vậy, tất cả hiện vẫn dừng ở mức tin đồn. Từ nay đến năm 2027, Apple hoàn toàn có thể điều chỉnh thiết kế, thay đổi kế hoạch ra mắt hoặc chỉ đưa một số công nghệ lên phiên bản cao cấp nhất. Nhưng với những thông tin đang xuất hiện, iPhone 20 vẫn là mẫu máy đáng chú ý, bởi đây có thể là lần hiếm hoi Apple thay đổi rõ rệt diện mạo iPhone sau nhiều năm chỉ nâng cấp từng phần.

4 sai lầm về sạc pin bạn nên biết để tránh mất quyền lợi (PLO)- Nhiều thói quen sạc pin được truyền miệng từ thời xưa đến nay đã không còn đúng với smartphone đời mới.

Vì sao dây điện thoại bàn ngày xưa luôn xoắn thành lò xo? (PLO)- Dây điện thoại bàn được làm xoắn không phải để trang trí. Thiết kế này giúp người dùng kéo dài ống nghe khi cần, nhưng vẫn giữ sợi dây gọn gàng khi đặt máy xuống.