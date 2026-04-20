Đây là những mẫu iPhone bạn nên cân nhắc khi mua trong năm 2026

(PLO)- iPhone cũ vẫn có sức hút riêng, nhưng không phải model nào cũng đáng mua, nhất là khi thời gian hỗ trợ cập nhật không còn.

Về lý thuyết, việc chọn một chiếc iPhone cũ có thể khá hấp dẫn, nhất là với những người thích thiết kế của các dòng máy đời cũ hoặc muốn tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, khi iPhone được đưa vào danh sách cổ điển hoặc lỗi thời, người dùng nên hạn chế mua để tránh những rủi ro về sau.

Theo cách phân loại của Apple, hiện có 12 mẫu iPhone nằm trong danh sách “cổ điển” (ngừng phân phối trong 5-7 năm). Danh sách này gồm iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 7 PRODUCT RED, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max. Với nhóm máy này, người dùng vẫn có thể sửa chữa khi cần, nhưng khả năng còn tùy vào nguồn linh kiện thực tế tại các trung tâm dịch vụ.

Người dùng nên hạn chế mua các mẫu iPhone lỗi thời hoặc cổ điển. Ảnh: Apple

Trong khi đó, các thiết bị nằm trong nhóm lỗi thời (bị ngừng bán hơn 7 năm) sẽ không còn được hỗ trợ sửa chữa. Nói cách khác, nếu máy gặp hư hỏng, người dùng có thể sẽ rất khó tìm được nơi sửa chính hãng hoặc thay đúng linh kiện phù hợp.

Do đó, rủi ro lớn nhất khi mua một chiếc iPhone quá cũ không hẳn là chuyện máy còn dùng được hay không, mà là nếu xảy ra hư hỏng thì việc thay thế linh kiện rất khó khăn.

Ngoài chuyện sửa chữa, việc máy không còn được hỗ trợ cập nhật phần mềm cũng là điều bạn cần quan tâm. Khi những lỗ hổng bảo mật không được vá, iPhone sẽ dễ bị tấn công và nguy cơ mất cắp dữ liệu cũng cao hơn.

Do đó, nếu đang tính mua iPhone để dùng lâu dài trong năm 2026, người dùng nên tránh những model đã nằm trong danh sách cổ điển.

