Tắt tính năng này nếu bạn không muốn Google xem hình ảnh cá nhân trong thư viện

(PLO)- Google vừa xác nhận một thay đổi mới liên quan đến Photos và Gemini, cho phép AI sử dụng hình ảnh của người dùng để tạo ảnh.

Tính năng này hứa hẹn mang lại trải nghiệm cá nhân hơn, nhưng đồng thời cũng làm dấy lên thêm lo ngại về quyền riêng tư.

Theo thông tin được công bố, thay đổi này nằm trong định hướng mà công ty gọi là Trí thông minh cá nhân. Mục tiêu là để Gemini có thể hiểu rõ hơn thói quen, sở thích và dữ liệu cá nhân của người dùng khi được kết nối với các ứng dụng của Google.

Thay vì buộc người dùng phải mô tả rất dài hoặc tự tải ảnh tham chiếu lên mỗi lần muốn tạo ảnh bằng AI, Gemini sẽ có thể dựa vào dữ liệu sẵn có để hiểu ngữ cảnh nhanh hơn. Điều đó đồng nghĩa với việc AI có thể truy cập thư viện để nhận diện những hình ảnh gắn với cuộc sống cá nhân của người dùng.

Google cho biết nhiều khoảnh khắc quan trọng nhất của mỗi người thường nằm trong Photos. Khi thư viện ảnh được kết nối với Trí thông minh cá nhân, Gemini không chỉ hiểu thêm sở thích của người dùng mà còn có thể sử dụng ảnh thật của họ và những người thân quen trong quá trình tạo ảnh.

Ở góc độ trải nghiệm, thay đổi này rõ ràng mang lại sự tiện lợi. AI có thể tạo ra kết quả mang tính cá nhân cao hơn, gần với đời sống thật hơn và giảm bớt thao tác cho người dùng. Nhưng ở chiều ngược lại, đây cũng là điểm khiến nhiều người phải suy nghĩ. Bởi nếu bạn đã lưu hàng ngàn tấm ảnh trên Google Photos thì phần dữ liệu AI tiếp cận sẽ không còn dừng ở một vài tấm ảnh tham chiếu.

Công ty khẳng định việc đưa thông tin cá nhân vào quá trình tạo ảnh không đồng nghĩa với việc bỏ qua quyền riêng tư. Google cho biết ứng dụng Gemini không trực tiếp dùng thư viện Photos riêng tư của người dùng để huấn luyện mô hình. Tuy nhiên, Google cũng nói họ vẫn sử dụng một lượng thông tin hạn chế, chẳng hạn như các câu lệnh cụ thể trong Gemini và phản hồi của mô hình, nhằm cải thiện chức năng theo thời gian.

Do đó, công ty nhấn mạnh việc chia sẻ dữ liệu từ ứng dụng với hệ thống AI chỉ là tùy chọn, nghĩa là khi người dùng bật thì hệ thống mới có thể truy cập.

Hiện tại, tính năng Trí thông minh cá nhân đã có sẵn tại nhiều quốc gia, người dùng có thể chủ động bật/tắt trong phần cài đặt Gemini, hoặc truy cập vào địa chỉ https://gemini.google.com/, chọn Cài đặt và trợ giúp - Trí thông minh cá nhân.

Người dùng có thể cho phép/không cho phép Google sử dụng dữ liệu cá nhân trong phần cài đặt Gemini. Ảnh: TIỂU MINH

