Công an cảnh báo rủi ro từ những ứng dụng này

(PLO)- Công an tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo người dân cần thận trọng khi cài đặt các ứng dụng tìm kiếm hoặc chia sẻ WiFi miễn phí để tránh bị mất dữ liệu cá nhân.

Theo lực lượng chức năng, nhu cầu truy cập Internet ngày càng lớn khiến nhiều người có thói quen cài các ứng dụng tìm WiFi miễn phí để sử dụng ở quán cà phê, nhà hàng, khách sạn hay trung tâm thương mại.

Điều đáng lo ngại là khi được cài vào máy, phần mềm có thể tự động thu thập thông tin về các mạng WiFi mà người dùng từng đăng nhập, bao gồm tên mạng và mật khẩu.

Những dữ liệu này có thể được gửi về máy chủ để chia sẻ cho người khác. Điều đó đồng nghĩa với việc mạng WiFi tại nhà riêng, cơ quan hoặc những địa điểm mà bạn từng kết nối cũng có nguy cơ bị đưa lên hệ thống và bị xem như mạng công cộng.

Công an khuyến cáo người dân không nên cài đặt các ứng dụng tìm WiFi miễn phí. Ảnh: Pexels

Theo cảnh báo từ cơ quan công an, đây là nguy cơ không thể xem nhẹ, bởi khi mật khẩu WiFi bị chia sẻ rộng rãi, người lạ có thể truy cập trái phép vào mạng nội bộ của gia đình hoặc cơ quan. Từ đó, họ có thể dò tìm lỗ hổng, tấn công các thiết bị đang dùng chung mạng hoặc đánh cắp dữ liệu.

Không chỉ dừng ở đó, việc sử dụng WiFi công cộng, nhất là mạng không có mật khẩu hoặc không rõ nguồn gốc, còn tiềm ẩn nhiều rủi ro khi người dùng đăng nhập tài khoản, chuyển tiền hay thanh toán trực tuyến.

Tin tặc có thể dựng lên các điểm phát WiFi giả với tên gọi gần giống mạng thật để đánh lừa người dùng. Khi đã kết nối vào mạng giả, mọi hoạt động trực tuyến của bạn đều có thể bị theo dõi, đánh chặn dữ liệu hoặc cài thêm mã độc vào thiết bị.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân không nên cài đặt các ứng dụng bẻ khóa, hoặc chia sẻ mật khẩu WiFi không rõ nguồn gốc. Người dùng chỉ nên tải ứng dụng từ các nhà phát triển uy tín trên kho ứng dụng chính thống, đồng thời kiểm tra kỹ các quyền truy cập mà ứng dụng yêu cầu.

Bên cạnh đó, các giao dịch quan trọng như đăng nhập ngân hàng hay thanh toán trực tuyến không nên thực hiện khi đang dùng WiFi công cộng. Trong trường hợp bắt buộc phải kết nối, người dùng nên ưu tiên mạng 45G hoặc WiFi có mật khẩu. Nếu vẫn phải dùng mạng công cộng, có thể cân nhắc dùng VPN để mã hóa dữ liệu truyền đi, giảm nguy cơ bị theo dõi.

Đối với các giao dịch quan trọng, người dùng nên sử dụng mạng 4/5G. Ảnh: Pexels

Ngoài ra, người dùng cũng nên thường xuyên cập nhật hệ điều hành, phần mềm bảo mật, đổi mật khẩu WiFi định kỳ. Đặc biệt, khi quét mã QR để thanh toán, chỉ nên thực hiện tại những điểm giao dịch đáng tin cậy. Với các thao tác nhập mã PIN, mật khẩu hay OTP, người dùng cần che chắn cẩn thận và tuyệt đối không cung cấp thông tin cho bất kỳ ai để tránh bị chiếm đoạt tài sản và dữ liệu cá nhân.

