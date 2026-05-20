Thời kì của Google Search đã chấm dứt?

(PLO)- Việc gõ vài từ khóa rồi kéo xuống xem danh sách các đường link màu xanh quen thuộc trên Google có thể sắp trở thành dĩ vãng.

Tại sự kiện Google I/O 2026, hãng đã công bố nhiều tính năng mới với mục tiêu biến việc tìm kiếm thành quá trình trò chuyện và xử lý yêu cầu trực tiếp, thay vì chỉ hiển thị danh sách liên kết như trước.

Thay đổi đầu tiên nằm ở cách người dùng đặt câu hỏi. Trước đây, phần lớn mọi người thường tìm kiếm bằng các cụm từ ngắn như “điện thoại tốt dưới 10 triệu” hoặc “du lịch Đà Lạt tháng 7”. Với hệ thống mới, người dùng có thể nhập câu hỏi chi tiết hơn theo cách nói thông thường.

Tìm kiếm trên Google giờ đây thay đổi theo cách hoàn toàn mới.

Ví dụ, thay vì tìm kiếm từng nội dung riêng lẻ, người dùng có thể nhập một yêu cầu như: cần lịch trình du lịch ba ngày với ngân sách cụ thể, địa điểm ăn uống và nơi lưu trú phù hợp. AI sẽ phân tích toàn bộ nội dung và đưa ra kết quả đã được tổng hợp.

Google cũng thay đổi cách hiển thị kết quả tìm kiếm. Thay vì chuyển người dùng qua nhiều website khác nhau, hệ thống sẽ tự tạo phần trả lời ngay trên trang tìm kiếm, kết hợp văn bản, hình ảnh và các thông tin liên quan.

Ngoài ra, Google cũng đang bổ sung các trợ lý AI có khả năng xử lý công việc thay người dùng. Các công cụ này có thể theo dõi giá sản phẩm, cập nhật thông tin theo chủ đề quan tâm hoặc hỗ trợ thực hiện các tác vụ lặp lại.

Ví dụ, thay vì phải tự kiểm tra giá vé máy bay mỗi ngày, người dùng có thể yêu cầu AI theo dõi và gửi thông báo khi giá thay đổi. Đây được xem là một trong những thay đổi lớn nhất của Google Search trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, sự thay đổi này cũng có thể tạo ra tác động lớn đối với các website và nhà xuất bản nội dung, bởi khi AI trả lời trực tiếp ngay trên Google, người dùng có thể giảm số lần truy cập vào các trang web bên ngoài.

