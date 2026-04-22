Lời giải cho bài toán sản xuất hàng loạt robot hình người tại Việt Nam

(PLO)- Mới đây, VinDynamics đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Tập đoàn Schaeffler nhằm đưa robot hình người tiến gần hơn đến ứng dụng thực tế.

Theo nội dung thỏa thuận, hai bên sẽ phối hợp phát triển và tối ưu các cấu kiện quan trọng như khớp truyền động và động cơ, vốn được xem là những bộ phận có độ phức tạp rất cao trong robot hình người. Schaeffler sẽ cùng VinDynamics đánh giá và hoàn thiện các nguyên mẫu, tập trung vào những yếu tố quan trọng như thiết kế cơ khí, hộp số, phần cứng, vật liệu, độ chính xác trong sản xuất và khả năng làm ra với số lượng lớn.

Robot phá kỷ lục của con người tại giải bán marathon (PLO)- Một robot hình người vừa gây chú ý tại Bắc Kinh khi hoàn thành cự ly bán marathon 21 km chỉ trong 50 phút 26 giây, nhanh hơn kỷ lục thế giới hiện nay của con người gần 7 phút.

VinDynamics bắt tay Schaeffler phát triển robot hình người.

Ở chiều ngược lại, VinDynamics sẽ đảm nhiệm phần đánh giá kỹ thuật và tối ưu phần mềm điều khiển, nhằm bảo đảm các cấu kiện này có thể hoạt động đồng bộ khi tích hợp vào hệ thống robot hoàn chỉnh. Hai bên cũng cho biết sẽ chia sẻ thông tin kỹ thuật và kinh nghiệm phát triển trong khuôn khổ bảo mật đã thống nhất.

Không dừng ở giai đoạn nghiên cứu ban đầu, kế hoạch hợp tác còn hướng đến các thỏa thuận thương mại trong tương lai. Sau khi sản phẩm đi vào vận hành thực tế, VinDynamics và Schaeffler dự kiến tiếp tục phối hợp trong khâu mô phỏng, kiểm chứng, cải tiến thiết kế và khai thác dữ liệu vận hành để nâng hiệu suất hệ thống.

Robot hình người không chỉ là cuộc đua về phần mềm hay trí tuệ nhân tạo, mà còn phụ thuộc rất lớn vào chất lượng của các bộ phận cơ khí và khả năng điều khiển chính xác. Những chi tiết như khớp truyền động hay động cơ quyết định trực tiếp đến độ linh hoạt, độ bền và khả năng vận hành ổn định của robot.

Do đó, việc một doanh nghiệp còn khá mới như VinDynamics bắt tay với một tập đoàn công nghiệp có kinh nghiệm lâu năm như Schaeffler được xem là cách đi ngắn hơn để tiếp cận những công nghệ nền tảng khó.

VinDynamics đẩy mạnh ứng dụng robot hình người vào thực tế.

Ông La Mạnh Hùng, Chủ tịch VinDynamics, cho biết sự hợp tác với Schaeffler không chỉ dừng ở câu chuyện công nghệ, mà còn là sự đồng hành chiến lược giữa hai bên trong tầm nhìn về tương lai của robot hình người. Theo ông, việc kết hợp năng lực của hai doanh nghiệp có thể tạo thêm cơ hội để thúc đẩy quá trình đưa robot hình người đến gần hơn với các ứng dụng trong đời sống và sản xuất.

Trong khi đó, ông Maximilian Fiedler, Tổng giám đốc khu vực châu Á Thái Bình Dương của Schaeffler, đánh giá VinDynamics là đối tác có tiềm năng trong lĩnh vực robot hình người. Đại diện Schaeffler cho rằng kinh nghiệm nhiều thập niên của tập đoàn trong công nghệ chuyển động, khi kết hợp với năng lực phát triển robot thế hệ mới của VinDynamics, có thể tạo ra những bước tiến đáng chú ý trong thời gian tới.

VinDynamics được thành lập vào tháng 9-2025, là đơn vị thuộc Vingroup tập trung vào robot hình người. Doanh nghiệp này đặt mục tiêu phát triển các mẫu robot đa năng, lấy con người làm trung tâm và có thể tích hợp vào đời sống hằng ngày cũng như mở rộng ra thị trường quốc tế. Trong khi đó, Schaeffler là tập đoàn công nghệ chuyển động có trụ sở tại Đức, với hơn 80 năm kinh nghiệm, khoảng 110.000 nhân viên và hơn 250 cơ sở tại 55 quốc gia.

Trong bối cảnh robot hình người đang trở thành hướng đi được nhiều tập đoàn công nghệ theo đuổi, việc VinDynamics bắt tay với Schaeffler cho thấy doanh nghiệp Việt Nam không chỉ muốn tham gia cuộc chơi, mà còn đang tìm cách đi nhanh hơn bằng cách hợp tác với những tên tuổi có sẵn nền tảng công nghệ và kinh nghiệm sản xuất toàn cầu.

Đây là những mẫu iPhone bạn nên cân nhắc khi mua trong năm 2026 (PLO)- iPhone cũ vẫn có sức hút riêng, nhưng không phải model nào cũng đáng mua, nhất là khi thời gian hỗ trợ cập nhật không còn.

Tắt tính năng này nếu bạn không muốn Google xem hình ảnh cá nhân trong thư viện (PLO)- Google vừa xác nhận một thay đổi mới liên quan đến Photos và Gemini, cho phép AI sử dụng hình ảnh của người dùng để tạo ảnh.