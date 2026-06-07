Du khách nước ngoài đến Việt Nam có thể thanh toán dễ hơn bằng QR

(PLO)- Khi lượng du khách liên tục tăng, câu chuyện không chỉ nằm ở hạ tầng lưu trú hay giao thông, mà còn là trải nghiệm thanh toán.

Một du khách Trung Quốc ghé mua trà sữa tại TP.HCM. Thay vì đổi tiền mặt hay lấy thẻ tín dụng ra thanh toán, người này chỉ mở Alipay trên điện thoại, quét mã QR tại quầy và hoàn tất giao dịch trong vài giây.

Đó là trải nghiệm được trình diễn tại Ngày Tài Chính Số 2026, nơi Payoo cùng NAPAS và Visa giới thiệu một số giải pháp thanh toán mới dành cho cả khách du lịch quốc tế lẫn người mua sắm trực tuyến.

Câu chuyện này xuất hiện đúng thời điểm ngành du lịch Việt Nam đang tăng trưởng mạnh. Chỉ trong bốn tháng đầu năm 2026, Việt Nam đã đón gần 8,8 triệu lượt khách quốc tế. Khi lượng khách ngày càng tăng, một trong những nhu cầu dễ bị bỏ quên lại là chuyện thanh toán.

Đoàn lãnh đạo và đại biểu trải nghiệm dịch vụ VietQRGlobal tại gian hàng NAPAS.

Không phải cửa hàng nào cũng chấp nhận thẻ quốc tế. Tại nhiều điểm du lịch, khu vực ngoài trung tâm hoặc các hộ kinh doanh nhỏ, tiền mặt vẫn là phương thức thanh toán phổ biến. Điều này đôi khi khiến du khách gặp bất tiện khi phải đổi tiền hoặc tìm nơi chấp nhận thẻ.

Giải pháp VietQRGlobal được giới thiệu nhằm giải quyết phần nào bài toán đó. Thay vì đầu tư thêm thiết bị chuyên dụng, các cửa hàng có thể tiếp nhận thanh toán từ khách quốc tế thông qua mã QR. Người mua sử dụng ứng dụng ngân hàng hoặc ví điện tử quen thuộc tại quốc gia của mình để thanh toán, trong khi cửa hàng vẫn nhận tiền bằng đồng Việt Nam.

Khách Trung Quốc sử dụng AliPay quét mã VietQRGlobal trên PayooPOS thanh toán mua trà sữa tại sự kiện.

Cách làm này khá giống quá trình VietQR phổ biến tại Việt Nam trong vài năm gần đây. Khi người dùng đã quen với việc quét mã để thanh toán trong nước, khách quốc tế cũng có thể sử dụng chính ứng dụng ngân hàng hoặc ví điện tử quen thuộc để chi tiêu tại Việt Nam thay vì phải đổi tiền mặt hay dùng thẻ. Đặc biệt với khách đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc hay nhiều quốc gia Đông Nam Á, thanh toán QR vốn đã là thói quen hằng ngày.

Ở chiều ngược lại, thanh toán trực tuyến cũng đang được đơn giản hóa. Một trong những nguyên nhân khiến nhiều người bỏ dở việc mua hàng online là phải nhập lại thông tin thẻ mỗi lần thanh toán. Quy trình này không chỉ mất thời gian mà còn dễ xảy ra sai sót.

Thông qua hợp tác với Visa, Payoo đang mở rộng Click to Pay, giải pháp cho phép người dùng thanh toán trực tuyến mà không cần nhập lại đầy đủ thông tin thẻ ở mỗi giao dịch. Theo doanh nghiệp, giải pháp hiện đã được triển khai tại hơn 700 đối tác thuộc nhiều lĩnh vực như bán lẻ, điện tử, thời trang, du lịch và giải trí.

Nhìn từ hai giải pháp này có thể thấy thị trường thanh toán đang thay đổi theo hướng đơn giản hơn. Nếu trước đây doanh nghiệp cạnh tranh bằng số lượng phương thức thanh toán được hỗ trợ, thì hiện nay mục tiêu lớn hơn là giảm bớt các bước trung gian để người dùng có thể hoàn tất giao dịch nhanh nhất có thể.

Có thể sẽ cần thêm thời gian để các hình thức thanh toán mới phủ rộng trên thị trường, nhưng rõ ràng cuộc đua hiện nay không còn nằm ở chuyện trả tiền bằng thẻ hay bằng QR. Điều người dùng quan tâm hơn là phương thức nào giúp họ thanh toán nhanh, thuận tiện và ít phiền toái nhất.